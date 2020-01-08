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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-08T22:02+0300
https://ria.ru/20200108/1563196977.html
Иран осудил НАТО за "оправдание" убийства Сулеймани
https://cdn22.img.ria.ru/images/156314/10/1563141087_0:164:3059:1885_1036x0_80_0_0_ca886abdae51211c8e73efef9f208eac.jpg
РИА Новости

Иран осудил НАТО за "оправдание" убийства Сулеймани

22:02 08.01.2020
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© РИА Новости / Антон Быстров Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020
Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020
© РИА Новости / Антон Быстров
Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020
ТЕГЕРАН, 8 янв - РИА Новости. Тегеран осуждает заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга по ракетным ударам Ирана в Ираке, считает Альянс инструментом, который оправдывает действия США, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил удары Ирана по силам США и коалиции в Ираке, призвав Иран воздерживаться от дальнейшего насилия.
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"Деятельность этого военного блока, весомым членом которого является террористическое правительство в мировых масштабах, то есть американский режим, в течение последних лет не принесла ничего, кроме войны, разрушений, подрыва безопасности для населения региона и мира", - сказал Мусави.
По его словам, генсек НАТО "оправдал" убийство генерала КСИР Касема Сулеймани со стороны США, который являлся высокопоставленным лицом, действовавшим по приглашению иракских властей. Мусави отметил, что оправдание действий США является не иначе как попыткой закрыть глаза на роль Сулеймани в борьбе с терроризмом.
Он также выразил сожаление, что Североатлантический альянс "превратился в инструмент, оправдывающий действия США и ряда их европейских союзников в воплощении своих злых политических умыслов".
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"Иран убежден, что безопасность в регион вернется тогда, когда прекратится террористическая деятельность межрегиональных сил, ряд из которых действуют под флагом НАТО", - добавил Мусави.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря.
В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США, которые возглавляют международную коалицию по борьбе против ИГ*. По данным Вашингтона, никто из граждан США в результате удара не пострадал, нанесен лишь материальный ущерб.
*Запрещенная в России террористическая организация
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Конфликт США и ИранаГибель иранского генерала Касема СулейманиАббас МусавиКасем СулейманиМИД ИранаНАТОЙенс СтолтенбергИранСШАВ мире
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