Посла Польши вызвали в МИД Украины из-за осуждения националистов

Первого января в Киеве около тысячи человек приняли участие в шествии в честь 111-й годовщины рождения— лидера Организации украинских националистов. После этого послы Польши и Израиля Бартош Цихоцки и Джоэль Лион выразили обеспокоенность чествованием на Украине памяти деятелей Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии*.