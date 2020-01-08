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Посла Польши вызвали в МИД Украины из-за осуждения националистов
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РИА Новости

Посла Польши вызвали в МИД Украины из-за осуждения националистов

21:51 08.01.2020 (обновлено: 22:40 08.01.2020)
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© РИА НовостиМинистерство иностранных дел Украины
Министерство иностранных дел Украины
© РИА Новости
Министерство иностранных дел Украины. Архивное фото
КИЕВ, 8 янв — РИА Новости. Посла Польши Бартоша Цихоцки вызывали в Министерство иностранных дел Украины из-за осуждения героизации украинских националистов.
Первого января в Киеве около тысячи человек приняли участие в шествии в честь 111-й годовщины рождения Степана Бандеры — лидера Организации украинских националистов. После этого послы Польши и Израиля Бартош Цихоцки и Джоэль Лион выразили обеспокоенность чествованием на Украине памяти деятелей Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии*.
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В ведомстве отметили, что польскому дипломату указали на "контрпродуктивность публичной дискуссии по внутренним вопросам украинской политики".
Также в ходе беседы стороны договорились о развитии диалога по историческим вопросам на экспертном уровне.
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