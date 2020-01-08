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На Украине владелец частного мини-зоопарка бросил животных без еды
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РИА Новости

На Украине владелец частного мини-зоопарка бросил животных без еды

21:42 08.01.2020 (обновлено: 21:43 08.01.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции
Автомобиль украинской полиции
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
КИЕВ, 8 янв - РИА Новости. Владелец частного мини-зоопарка в Киевской области бросил животных без еды и ухода, вследствие чего умер конь, правоохранители возбудили дело, сообщила в среду пресс-служба МВД Украины.
"По предварительным данным, в частном мини-зоопарке в с. Красное от голода умер конь. Владелец также оставил более четырех десятков домашних животных без еды. Двадцать овец, 14 коров, 5 лошадей, 2 пони, а также лошадь, теленок и коза остались без должного ухода, волонтеры и неравнодушные граждане принесли на фермерское хозяйство для скота сено, зерно и корм", - сообщила пресс-служба.
Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия, решается вопрос об изъятии животных.
Следователи Обуховской полиции возбудили дело по статье о жестоком обращении с животными. Санкция статьи предусматривает арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет. Начато досудебное расследование.
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