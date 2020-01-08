Трамп провел телефонный разговор с Джонсоном

ВАШИНГТОН, 8 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду обсудил по телефону ситуацию на Ближнем Востоке с премьером Великобритании Борисом Джонсоном, лидеры договорились о продолжении тесной координации, говорится в сообщении Белого дома.
"Лидеры обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке и договорились продолжать тесную координацию в поддержку общих интересов национальной безопасности", - говорится в документе.
В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США, которые возглавляют международную коалицию по борьбе против ИГ*. По данным Вашингтона, никто из граждан США в результате удара не пострадал, нанесен лишь материальный ущерб.
Трамп в среду выступил с обращением к нации, где сообщил, что Вашингтон в ответ ограничится введением новых санкций и продолжением политик максимального давления в отношении Ирана.
*Запрещенная в России террористическая организация