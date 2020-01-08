Трамп провел телефонный разговор с Джонсоном

"Лидеры обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке и договорились продолжать тесную координацию в поддержку общих интересов национальной безопасности", - говорится в документе.

Трамп в среду выступил с обращением к нации, где сообщил, что Вашингтон в ответ ограничится введением новых санкций и продолжением политик максимального давления в отношении Ирана.