ЛНР: Киев игнорирует предложения по участкам разведения сил в Донбассе

ЛУГАНСК, 8 янв - РИА Новости. Представители Киева в контактной группе на переговорах в Минске игнорируют предложения самопровозглашенных республик Донбасса по перспективным участкам для разведения сил и средств, заявил министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.
Глава МИД Украины Вадим Пристайко ранее заявил, что Киеву стоит начать поиски альтернативы минским переговорам, если в 2020 году на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса не пройдут местные выборы или затянется процесс разведения войск. Ранее сообщалось, что по итогу саммита в "нормандском формате" было озвучено о необходимости реализовать разведение сил и средств на новых участках линии соприкосновения в Донбассе.
"Напомню, именно Зеленский на саммите 2019 года отказался от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения как стратегической задачи, поставленной ещё на саммите 2016 года, параллельно с шагами в политической плоскости как приоритетной для мирного урегулирования конфликта на Донбассе", - говорится в заявлении Дейнего, предоставленном РИА Новости.
Полпред ЛНР уточнил, что аналогичным образом Киев затягивает работу и по согласованию в контактной группе трёх новых участков разведения, на что согласился Зеленский, "категорически отказавшись разводить войска по всей линии соприкосновения".
"На заседании в Минске 18 декабря 2019 года представители ЛНР и ДНР в контактной группе внесли по три перспективных участка для обсуждения. Эти предложения украинская сторона проигнорировала и свои предложения вносить тоже не стала, чем сорвала реализацию рекомендаций саммита "нормандской" четверки уже на первом после саммита заседании", - пояснил Дейнего.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого. Двадцать девятого октября 2019 года стороны возобновили отвод сил в Золотом, девятого ноября - в Петровском. Двадцать шестого ноября ЛНР завершила все мероприятия в рамках разведения сил у Золотого. Пятого декабря в ДНР заявили, что завершили разведение сил у Петровского.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения