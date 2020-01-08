ЛНР: Киев игнорирует предложения по участкам разведения сил в Донбассе

ЛУГАНСК, 8 янв - РИА Новости. Представители Киева в контактной группе на переговорах в Минске игнорируют предложения самопровозглашенных республик Представители Киева в контактной группе на переговорах в Минске игнорируют предложения самопровозглашенных республик Донбасса по перспективным участкам для разведения сил и средств, заявил министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего

Глава МИД Украины Вадим Пристайко ранее заявил , что Киеву стоит начать поиски альтернативы минским переговорам, если в 2020 году на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса не пройдут местные выборы или затянется процесс разведения войск. Ранее сообщалось, что по итогу саммита в "нормандском формате" было озвучено о необходимости реализовать разведение сил и средств на новых участках линии соприкосновения в Донбассе.

"Напомню, именно Зеленский на саммите 2019 года отказался от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения как стратегической задачи, поставленной ещё на саммите 2016 года, параллельно с шагами в политической плоскости как приоритетной для мирного урегулирования конфликта на Донбассе", - говорится в заявлении Дейнего, предоставленном РИА Новости.

Полпред ЛНР уточнил, что аналогичным образом Киев затягивает работу и по согласованию в контактной группе трёх новых участков разведения, на что согласился Зеленский, "категорически отказавшись разводить войска по всей линии соприкосновения".

"На заседании в Минске 18 декабря 2019 года представители ЛНР и ДНР в контактной группе внесли по три перспективных участка для обсуждения. Эти предложения украинская сторона проигнорировала и свои предложения вносить тоже не стала, чем сорвала реализацию рекомендаций саммита "нормандской" четверки уже на первом после саммита заседании", - пояснил Дейнего.