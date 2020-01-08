Депутат Госдумы отметил уникальность заявления Трампа по Ирану

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по науке и образованию Вячеслав Никонов назвал реакцию президента США Дональда Трампа первым случаем в истории, когда США "проглотили" массированный удар по их военной базе.
Ранее Трамп, комментируя ракетный удар Ирана по американским базам в Ираке, заявил, что США не хотят использовать свою военную мощь, так как экономический потенциал является лучшим сдерживающим фактором против Ирана.
"Заявление Трампа по Ирану. Первый известный мне случай в американской истории: США "проглотили" массированный удар по их военной базе. Трамп не будет отвечать. Или президент уникален. Или Соединенные Штаты уже не те", - написал Никонов на своей странице в Facebook.
В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Иранский телеканал Press TV утверждает, что 80 человек погибли в результате атаки Ирана на американские базы в Ираке.