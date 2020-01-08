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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-08T20:59+0300
https://ria.ru/20200108/1563196406.html
Депутат Госдумы отметил уникальность заявления Трампа по Ирану
https://cdn23.img.ria.ru/images/156319/48/1563194827_0:85:3072:1813_1036x0_80_0_0_2a5ba0eed67711f9e3ad1e88810d477e.jpg
РИА Новости

Депутат Госдумы отметил уникальность заявления Трампа по Ирану

20:59 08.01.2020
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп во время обращения к нации из Белого дома в Вашингтоне. 8 января 2020
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации из Белого дома в Вашингтоне. 8 января 2020
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации из Белого дома в Вашингтоне. 8 января 2020
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по науке и образованию Вячеслав Никонов назвал реакцию президента США Дональда Трампа первым случаем в истории, когда США "проглотили" массированный удар по их военной базе.
Ранее Трамп, комментируя ракетный удар Ирана по американским базам в Ираке, заявил, что США не хотят использовать свою военную мощь, так как экономический потенциал является лучшим сдерживающим фактором против Ирана.
"Заявление Трампа по Ирану. Первый известный мне случай в американской истории: США "проглотили" массированный удар по их военной базе. Трамп не будет отвечать. Или президент уникален. Или Соединенные Штаты уже не те", - написал Никонов на своей странице в Facebook.
В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Иранский телеканал Press TV утверждает, что 80 человек погибли в результате атаки Ирана на американские базы в Ираке.
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Конфликт США и ИранаГибель иранского генерала Касема СулейманиДональд ТрампГосдума РФВячеслав НиконовИракРоссияИранСШАВ мире
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