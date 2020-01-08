В аэропорт Борисполь несут цветы в память о погибшем экипаже Boeing

КИЕВ, 8 янв – РИА Новости. Цветы принесли в киевский аэропорт "Борисполь" в память о погибшем экипаже самолета Boeing, разбившегося в Иране, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Украины.
"В аэропорту "Борисполь" вспоминают украинский экипаж, который навсегда останется в небе. Трагедия Boeing 737. Легкого вам полета, птицы", - говорится в сообщении пресс-службы МВД в Telegram.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По официальным данным, погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.