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https://ria.ru/20200108/1563195955.html
В аэропорт Борисполь несут цветы в память о погибшем экипаже Boeing
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РИА Новости

В аэропорт Борисполь несут цветы в память о погибшем экипаже Boeing

20:34 08.01.2020 (обновлено: 20:41 08.01.2020)
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© AFP 2019 / Sergei SupinskyРодственник пассажиров и членов экипажа разбившегося рейса PS752 авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" в аэропорту Борисполь под Киевом. 8 января 2020
Родственник пассажиров и членов экипажа разбившегося рейса PS752 авиакомпании Международные Авиалинии Украины в аэропорту Борисполь под Киевом. 8 января 2020
© AFP 2019 / Sergei Supinsky
КИЕВ, 8 янв – РИА Новости. Цветы принесли в киевский аэропорт "Борисполь" в память о погибшем экипаже самолета Boeing, разбившегося в Иране, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Украины.
"В аэропорту "Борисполь" вспоминают украинский экипаж, который навсегда останется в небе. Трагедия Boeing 737. Легкого вам полета, птицы", - говорится в сообщении пресс-службы МВД в Telegram.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По официальным данным, погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
Информационное табло в аэропорту Борисполь. 8 января 2020
Вчера, 10:47
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БориспольКрушение украинского самолета в ИранеСитуация на УкраинеBoeing 737-800Международные авиалинии УкраиныИранУкраинаВ мире
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