Жителя Таджикистана приговорили к 14 годам за вступление в ИГ*

ДУШАНБЕ, 8 янв – РИА Новости, Лидия Исамова. Житель северного Житель северного Таджикистана приговорен к 14 годам лишения свободы за участие в боевых действиях в зарубежных странах, сообщили РИА Новости в пресс-службе Верховного суда страны.

"31-летний житель Спитаменского района Согдийской области Шухрат Сатимов судом был признан виновным по статье 401 (Наемничество), и отбывать наказание он будет в колонии строго режима", - сказал собеседник агентства.

По его данным, Сатимов в сентябре 2013 года поехал в город Новосибирск в трудовую миграцию, а там через интернет вступил в ряды террористической организации "Исламское государство"*.

"Он и еще несколько его соратников через Москву доехали до Турции и далее в Сирию и Ирак, где принимали участие в боевых действиях на стороне ИГ*", - сказал он.

По данным следствия, Сатимов был задержан в июле минувшего года сотрудниками спецслужб, когда вернулся в Таджикистан.