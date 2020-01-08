Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-08T19:15+0300
https://ria.ru/20200108/1563194237.html
Жителя Таджикистана приговорили к 14 годам за вступление в ИГ*
https://cdn25.img.ria.ru/images/rsport/105520/27/1055202767_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_349342294a92161fa0a8b93b4a850915.jpg
РИА Новости

Жителя Таджикистана приговорили к 14 годам за вступление в ИГ*

19:14 08.01.2020 (обновлено: 19:15 08.01.2020)
1403
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники
Наручники
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Наручники. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 8 янв – РИА Новости, Лидия Исамова. Житель северного Таджикистана приговорен к 14 годам лишения свободы за участие в боевых действиях в зарубежных странах, сообщили РИА Новости в пресс-службе Верховного суда страны.
"31-летний житель Спитаменского района Согдийской области Шухрат Сатимов судом был признан виновным по статье 401 (Наемничество), и отбывать наказание он будет в колонии строго режима", - сказал собеседник агентства.
По его данным, Сатимов в сентябре 2013 года поехал в город Новосибирск в трудовую миграцию, а там через интернет вступил в ряды террористической организации "Исламское государство"*.
"Он и еще несколько его соратников через Москву доехали до Турции и далее в Сирию и Ирак, где принимали участие в боевых действиях на стороне ИГ*", - сказал он.
По данным следствия, Сатимов был задержан в июле минувшего года сотрудниками спецслужб, когда вернулся в Таджикистан.
*Запрещенная в России террористическая организация
Боевики террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ) в городе Ракка, Сирия
27 октября 2019, 08:00
Пора валить. Куда боевики ИГ* бегут из Сирии
3400021
Обсудить 0
Война в СирииИракТаджикистанСирияВ мире
Рекомендуем
Сотрудник службы безопасности Ирака возле посольства США в Багдаде. 1 января 2020
Две ракеты упали в "зеленой зоне" в Багдаде
Зенитно-ракетные комплексы Хордад-15 Вооруженных сил Ирана
Bloomberg опубликовал снимки последствий удара по базе США в Ираке
Акция протеста против политики США на одной из улиц Каракаса
США: похоже, мы недооценили Россию и проиграли еще одну страну
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев объяснил, почему Трамп не объявил войну Ирану
Принц Гарри с женой Меган Маркл
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации из Белого дома в Вашингтоне. 8 января 2020
Трамп объявил о новых санкциях против Ирана
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Эксперт назвал катастрофу украинского самолета в Иране странной
Израильская система ПВО Железный купол
Израиль заявил о прорыве в разработке лазерной системы перехвата ракет
Машина скорой помощи
В попавшем в ДТП под Тюменью автобусе ехали 35 граждан Таджикистана
Рим
СМИ сообщили о прибытии Хафтара и Сарраджа в Рим
Девушка во время пробежки
Ученые назвали способ продлить жизнь на десять лет
Британский принц Гарри
В Британии прокомментировали решение принца Гарри жить самостоятельно
Вид на один из кварталов Тегерана
Появилось видео крушения украинского самолета в аэропорту Тегерана
Американские военные в Сирии
Американские военные покинули две базы в Сирии, сообщили СМИ
Канадский певец Джастин Бибер
У Джастина Бибера обнаружили смертельно опасную болезнь
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:13В Екатеринбурге ищут школьницу, пропавшую 31 декабря
09:03Зеленский намерен провести телефонный разговор с президентом Ирана
08:58Twitter протестирует функцию ограничения ответов на твиты
08:58Малышева рассказала, как ей удалось предотвратить рак
08:53В ЛНР заявили о двух обстрелах в Донбассе за сутки
08:49СМИ: "Яндекс" изучит возможность запуска виртуального оператора связи
08:49В Канаде продали лотерейный билет с джекпотом в 53 миллиона долларов
08:44Новогодние поезда метро в Москве перевезли более 4,6 миллиона человек
08:38В Москве из квартиры безработного похитили шесть миллионов рублей
08:34Минобороны в 2020 году получит 50 пистолетов "Удав"
08:33Дозаправку истребителей МиГ-31БМ в воздухе сняли на видео
08:32В центре Москвы на Новый год из квартиры украли крупную сумму денег
08:30В Казахстане умер пострадавший при хлопке газа
08:27На Чукотке нашли пропавшего оленевода, который 16 дней жил без еды
08:20ФСИН обновит автопарк машинами с кондиционерами для заключенных
08:19Синоптики предупредили о начале "европейской" зимы в Москве
08:14ФСИН готовит проект, позволяющий бывшим заключенным проще найти работу
08:11Москвичам рассказали о правилах безопасности на замерзших прудах
08:07В Москве ожидают образование пятисантиметрового снежного покрова
07:52ВЦИОМ рассказал про новогодние обещания россиян
Лента новостейМолния