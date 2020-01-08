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Россия и Турция призвали стороны конфликта в Ливии начать переговоры
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РИА Новости

Россия и Турция призвали стороны конфликта в Ливии начать переговоры

18:42 08.01.2020 (обновлено: 18:43 08.01.2020)
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в конгресс-центре "Халич" в Стамбуле. 8 января 2020
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в конгресс-центре Халич в Стамбуле. 8 января 2020
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в конгресс-центре "Халич" в Стамбуле. 8 января 2020
СТАМБУЛ, 8 янв - РИА Новости. Россия и Турция призывают стороны конфликта в Ливии незамедлительно сесть за стол переговоров, говорится в совместном заявлении президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана.
"В текущих критических условиях и в свете целей, поставленных в соответствующих резолюциях СБ ООН, мы приняли решение взять на себя инициативу и в качестве посредников призвать все стороны в Ливии прекратить боевые действия с 00 часов 12 января, объявить устойчивое прекращение огня, подкрепленное необходимыми мерами, которые должны быть приняты для стабилизации обстановки на земле и нормализации повседневной жизни в Триполи и других городах, и немедленно сесть за стол переговоров для того, чтобы положить конец страданиям ливийского народа и вернуть мир и процветание в страну", - сказано в документе.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
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Правительство в Триполи ранее запросило у Турции военную помощь на фоне наступления сил маршала Халифы Хафтара на ливийскую столицу. Сообщалось, что речь идет о "воздушной, наземной и морской" военной поддержке для отражения наступления. Парламент Турции 2 января большинством голосов разрешил отправку турецких военных в Ливию. Большинство арабских стран выступает категорически против возможного военного вмешательства Турции в ливийский конфликт.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия Файеза Сарраджа. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Хафтара.
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Обострение конфликта в ЛивииФайез ас-СарраджХалифа ХафтарВладимир ПутинМуаммар КаддафиЛивияТурцияСтамбулРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
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