Россия и Турция призвали стороны конфликта в Ливии начать переговоры

"В текущих критических условиях и в свете целей, поставленных в соответствующих резолюциях СБ ООН, мы приняли решение взять на себя инициативу и в качестве посредников призвать все стороны в Ливии прекратить боевые действия с 00 часов 12 января, объявить устойчивое прекращение огня, подкрепленное необходимыми мерами, которые должны быть приняты для стабилизации обстановки на земле и нормализации повседневной жизни в Триполи и других городах, и немедленно сесть за стол переговоров для того, чтобы положить конец страданиям ливийского народа и вернуть мир и процветание в страну", - сказано в документе.