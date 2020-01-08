Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-08T18:38+0300
https://ria.ru/20200108/1563193097.html
Путин и Эрдоган обеспокоены ростом напряженности между Ираном и США
https://cdn24.img.ria.ru/images/155909/73/1559097387_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_4bdf225e3a81249c2baa868c474c2cb9.jpg
РИА Новости

Путин и Эрдоган обеспокоены ростом напряженности между Ираном и США

18:38 08.01.2020
3649
© AP Photo / Vahid SalemiАнтиамериканский митинг в Тегеране
Антиамериканский митинг в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Антиамериканский митинг в Тегеране. Архивное фото
СТАМБУЛ, 8 янв - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обеспокоены эскалацией напряжённости между Ираном и США, считают, что обмены ударами не будут способствовать решению проблем, говорится в совместном заявлении лидеров.
Заявление было сделано на фоне ночной атаки Тегерана военных баз США на территории Ирака в ответ на операцию Вашингтона по уничтожению генерала КСИР Касема Сулеймани в Багдаде.
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Вчера, 17:30Конфликт США и Ирана
Захарова прокомментировала иранские удары по американским базам
"Мы глубоко обеспокоены эскалацией напряжённости между США и Ираном и негативными последствиями, которые она оказывает на Ирак. Мы оцениваем американскую операцию по уничтожению командующего отрядом аль-Кудс иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани во время его поездки в Багдад 3 января 2020 года как акт, который подрывает стабильность и безопасность в регионе", - говорится в совместном заявлении лидеров РФ и Турции.
"В свете ракетной атаки Ирана на базы коалиции в Ираке, совершенной 8 января 2020 года, мы считаем, что обмен ударами и использование силы любой стороной не способствует нахождению решений сложных проблем Ближнего Востока, но, наоборот, приведут к новому витку нестабильности и в итоге нанесут ущерб всем сторонам", - подчеркивается в документе, принятом по итогам переговоров.
Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
3 января, 16:13
Убийство иранского генерала обнажает слабость США
1230005
Обсудить 4
Конфликт США и ИранаГибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиВладимир ПутинИракТурцияСтамбулРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияИранСШАВ мире
Рекомендуем
Изображения и плакаты генерала КСИР Касема Сулеймани на улицах Тегерана
Путин и Эрдоган выступили против вмешательства в ситуацию в Иране
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Напряженность вокруг Ирана спровоцирована Западом, заявила Захарова
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Захарова прокомментировала иранские удары по американским базам
LIVE: Заявление Трампа после ударов по военным базам США в Ираке
Обращение Трампа после иранских ударов по американским базам
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации из Белого дома в Вашингтоне. 8 января 2020
Трамп объявил о новых санкциях против Ирана
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Пилоты разбившегося в Иране самолета не могли связаться с диспетчерами
Похороны Кассема Сулеймани в городе Керман
В ООН отметили стремление Трампа уйти от конфронтации с Ираном
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации из Белого дома в Вашингтоне. 8 января 2020
Депутат Госдумы отметил уникальность заявления Трампа по Ирану
Президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Таллине
Президент Эстонии отказалась от подаренного крымского вина
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала отказ США выдать визу Зарифу
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 9 июля 2019
Жириновский назвал Евросоюз "колхозом"
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Москве мужчина выстрелил подростку в лицо
Протест против убийства иранского генерал-майора Касема Сулеймани
СМИ: США смогли перехватить информацию об ударе Ирана по военным базам
Участники антиамериканской демонстрации в Тегеране, Иран
Эрдоган: напряженность между США и Ираном достигла опасного уровня
Президент США Дональд Трамп
Трамп провел телефонный разговор с Джонсоном
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:13В Екатеринбурге ищут школьницу, пропавшую 31 декабря
09:03Зеленский намерен провести телефонный разговор с президентом Ирана
08:58Twitter протестирует функцию ограничения ответов на твиты
08:58Малышева рассказала, как ей удалось предотвратить рак
08:53В ЛНР заявили о двух обстрелах в Донбассе за сутки
08:49СМИ: "Яндекс" изучит возможность запуска виртуального оператора связи
08:49В Канаде продали лотерейный билет с джекпотом в 53 миллиона долларов
08:44Новогодние поезда метро в Москве перевезли более 4,6 миллиона человек
08:38В Москве из квартиры безработного похитили шесть миллионов рублей
08:34Минобороны в 2020 году получит 50 пистолетов "Удав"
08:33Дозаправку истребителей МиГ-31БМ в воздухе сняли на видео
08:32В центре Москвы на Новый год из квартиры украли крупную сумму денег
08:30В Казахстане умер пострадавший при хлопке газа
08:27На Чукотке нашли пропавшего оленевода, который 16 дней жил без еды
08:20ФСИН обновит автопарк машинами с кондиционерами для заключенных
08:19Синоптики предупредили о начале "европейской" зимы в Москве
08:14ФСИН готовит проект, позволяющий бывшим заключенным проще найти работу
08:11Москвичам рассказали о правилах безопасности на замерзших прудах
08:07В Москве ожидают образование пятисантиметрового снежного покрова
07:52ВЦИОМ рассказал про новогодние обещания россиян
Лента новостейМолния