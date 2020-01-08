Россия и Турция выступили за выполнение договоренностей по Идлибу

АНКАРА, 8 янв - РИА Новости. РФ и Тайипа Эрдогана. Турция подчеркивают необходимость установления спокойствия в зоне деэскалации в сирийском Идлибе путем полного выполнения всех договоренностей по нему, говорится в совместном заявлении по итогам переговоров в Стамбуле президентов РФ и Турции Владимира Путина

"Мы подтверждаем нашу приверженность сохранению суверенитета, независимости, политического единства и территориальной целостности Сирии. Мы подчеркиваем нашу решимость бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях и противодействовать сепаратистским планам в Сирии; мы вновь подтверждаем в этой связи важность полного осуществления меморандумов от 17 сентября 2018 года и 22 октября 2019 года. Мы подчеркиваем необходимость установления спокойствия в зоне деэскалации в Идлибе путем полного выполнения всех договоренностей по Идлибу", - говорится в документе.

Отмечается, что РФ и Турция обязуются работать в рамках астанинского механизма в направлении поиска прочного политического решения в Сирии в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН и оказывать поддержку конституционному комитету. Стороны также подчеркивают необходимость увеличения объема гуманитарной помощи всем сирийцам без дискриминации, политизации и предварительных условий.

Четыре зоны деэскалации были созданы в Сирии в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики, при этом большая ее часть захвачена террористами из организации "Джебхат ан-Нусра"*.

Генштаб вооруженных сил Сирии заявил 24 декабря об освобождении от террористов более чем 40 деревень в провинции Идлиб в ходе начатой 19 декабря военной операции и призвал мирных жителей покинуть удерживаемые боевиками поселения.