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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-08T18:26+0300
https://ria.ru/20200108/1563192719.html
Путин и Эрдоган выступили против вмешательства в ситуацию в Иране
https://cdn23.img.ria.ru/images/156311/76/1563117631_0:164:3059:1885_1036x0_80_0_0_d8a3f24ebddce679ebdfb42cd6d2741e.jpg
РИА Новости

Путин и Эрдоган выступили против вмешательства в ситуацию в Иране

18:26 08.01.2020
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© РИА Новости / Антон БыстровИзображения и плакаты генерала КСИР Касема Сулеймани на улицах Тегерана
Изображения и плакаты генерала КСИР Касема Сулеймани на улицах Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
Изображения и плакаты генерала КСИР Касема Сулеймани на улицах Тегерана. Архивное фото
СТАМБУЛ (Турция), 8 янв - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган выступают против иностранного вмешательства и односторонних военных действий, говорится в совместном заявлении лидеров в части Ирана.
"Мы всегда выступали против иностранного вмешательства и межобщинных конфликтов", - говорится в разделе документа, посвященном Ирану.
"В этой связи мы заявляем о своем обязательстве вести дело к деэскалации существующей в регионе напряжённости и призываем все стороны действовать сдержанно, проявляя здравый смысл и отдавая приоритет дипломатическим средствам", - гласит заявление.
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Конфликт США и ИранаВладимир ПутинТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияИранВ мире
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