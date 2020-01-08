Путин и Эрдоган выступили против вмешательства в ситуацию в Иране

"Мы всегда выступали против иностранного вмешательства и межобщинных конфликтов", - говорится в разделе документа, посвященном Ирану.

"В этой связи мы заявляем о своем обязательстве вести дело к деэскалации существующей в регионе напряжённости и призываем все стороны действовать сдержанно, проявляя здравый смысл и отдавая приоритет дипломатическим средствам", - гласит заявление.