Путин и Эрдоган выступили против вмешательства в ситуацию в Иране

СТАМБУЛ (Турция), 8 янв - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган выступают против иностранного вмешательства и односторонних военных действий, говорится в совместном заявлении лидеров в части Ирана.
"Мы всегда выступали против иностранного вмешательства и межобщинных конфликтов", - говорится в разделе документа, посвященном Ирану.
"В этой связи мы заявляем о своем обязательстве вести дело к деэскалации существующей в регионе напряжённости и призываем все стороны действовать сдержанно, проявляя здравый смысл и отдавая приоритет дипломатическим средствам", - гласит заявление.