Жириновский назвал Евросоюз "колхозом"

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский объяснил задержку строительства "Северного потока — 2" сложностью принятия решений в ЕС.
Политик заявил, что запуск "Турецкого потока" уже состоялся, потому что ключевые решения принимались двумя людьми.
"Северный поток — 2" решает целый Евросоюз, а это колхоз, вот и стройка остановилась. Вот два разных подхода, и первый, когда договариваются два человека, очевидно, лучше", — написал Жириновский в Telegram-канале.
В среду состоялась официальная церемония открытия газопровода "Турецкий поток", в которой приняли участие президенты России, Турции, Сербии и премьер-министр Болгарии.
Российский лидер Владимир Путин назвал это событие важным не только для Москвы и Анкары, но и для всей Европы.
"Турецкий поток" — один из наиболее крупных совместных российско-турецких энергетических проектов последнего времени. Этот газопровод состоит из двух ниток мощностью 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работы по прокладке "Северного потока — 2".
Вчера, 16:17Газопровод "Турецкий поток"