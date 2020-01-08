Жириновский назвал Евросоюз "колхозом"

Политик заявил, что запуск "Турецкого потока" уже состоялся, потому что ключевые решения принимались двумя людьми.

"Северный поток — 2" решает целый Евросоюз, а это колхоз, вот и стройка остановилась. Вот два разных подхода, и первый, когда договариваются два человека, очевидно, лучше", — написал Жириновский в Telegram-канале.

В среду состоялась официальная церемония открытия газопровода "Турецкий поток", в которой приняли участие президенты России, Турции, Сербии и премьер-министр Болгарии.

Российский лидер Владимир Путин назвал это событие важным не только для Москвы и Анкары, но и для всей Европы.

"Турецкий поток" — один из наиболее крупных совместных российско-турецких энергетических проектов последнего времени. Этот газопровод состоит из двух ниток мощностью 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.