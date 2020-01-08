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2020-01-08T19:58+0300
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Жириновский назвал Евросоюз "колхозом"
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РИА Новости

Жириновский назвал Евросоюз "колхозом"

18:25 08.01.2020 (обновлено: 19:58 08.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 9 июля 2019
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 9 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский объяснил задержку строительства "Северного потока — 2" сложностью принятия решений в ЕС.
Политик заявил, что запуск "Турецкого потока" уже состоялся, потому что ключевые решения принимались двумя людьми.
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"Северный поток — 2" решает целый Евросоюз, а это колхоз, вот и стройка остановилась. Вот два разных подхода, и первый, когда договариваются два человека, очевидно, лучше", — написал Жириновский в Telegram-канале.
В среду состоялась официальная церемония открытия газопровода "Турецкий поток", в которой приняли участие президенты России, Турции, Сербии и премьер-министр Болгарии.
Российский лидер Владимир Путин назвал это событие важным не только для Москвы и Анкары, но и для всей Европы.
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Месть за "Северный поток — 2": санкции ЕС против США — вопрос времени
"Турецкий поток" — один из наиболее крупных совместных российско-турецких энергетических проектов последнего времени. Этот газопровод состоит из двух ниток мощностью 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работы по прокладке "Северного потока — 2".
Газопровод Турецкий поток
Вчера, 16:17
Газопровод "Турецкий поток"
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Северный поток — 2Турецкий потокЕвросоюзВладимир ЖириновскийТурцияРоссияВ миреЭкономика
Популярные комментарии
"Евроколхоз"... неплохо однако звучит..
8 января, 19:04
maks.chuprin.87
1740003
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