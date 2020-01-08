Путин и Эрдоган готовы содействовать мирному урегулированию в Сирии

"По Сирии президенты выразили решимость добиваться урегулирования сирийского кризиса во всех его аспектах в соответствии с документами, которые принимались в рамках астанинского процесса. И особенно подчеркнули свою решимость бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях в соответствии с меморандумами от октября 2018 года и ноября 2019 года", - сказал Лавров журналистам.