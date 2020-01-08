Путин и Эрдоган готовы содействовать мирному урегулированию в Сирии

СТАМБУЛ, 8 янв – РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган подтвердили готовность содействовать мирному урегулированию в Сирии и бороться с терроризмом, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"По Сирии президенты выразили решимость добиваться урегулирования сирийского кризиса во всех его аспектах в соответствии с документами, которые принимались в рамках астанинского процесса. И особенно подчеркнули свою решимость бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях в соответствии с меморандумами от октября 2018 года и ноября 2019 года", - сказал Лавров журналистам.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Запрещенная в России террористическая организация
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