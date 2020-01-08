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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-08T18:03+0300
https://ria.ru/20200108/1563192162.html
Путин и Эрдоган призвали к мирному решению проблем в Персидcком заливе
https://cdn22.img.ria.ru/images/156008/65/1560086522_0:170:3037:1878_1036x0_80_0_0_a92bfd2591afbfb5a84d0bdc2df856ec.jpg
РИА Новости

Путин и Эрдоган призвали к мирному решению проблем в Персидcком заливе

18:02 08.01.2020 (обновлено: 18:03 08.01.2020)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
СТАМБУЛ, 8 янв – РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган высказались за решение всех проблем в районе Персидского залива только мирными методами на основе международного права, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"И в связи с событиями последних дней президенты твердо высказались за решение всех проблем в зоне Персидского залива и в регионе в целом исключительно мирными методами в соответствии с нормами международного права", - сказал Лавров журналистам.
В ночь на среду Корпус иранских стражей революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, среди американцев жертв нет.
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