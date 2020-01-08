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Путин и Эрдоган приняли заявление о развитии партнерства
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РИА Новости

Путин и Эрдоган приняли заявление о развитии партнерства

17:53 08.01.2020
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© REUTERS / Presidential Press OfficeПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в конгресс-центре "Халич" в Стамбуле. 8 января 2020
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в конгресс-центре Халич в Стамбуле. 8 января 2020
© REUTERS / Presidential Press Office
СТАМБУЛ, 8 янв - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган приняли совместное заявление о готовности развивать партнерство во всех областях, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"По итогам (переговоров) принято совместное заявление, которое в самые ближайшие минуты будет распространено. Отмечу некоторые моменты из этого документа: президенты подтвердили твердую решимость всемерно развивать и углублять двустороннее партнерство во всех областях", - сообщил Лавров журналистам.
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Вчера, 08:55
Межгосударственные отношения России и Турции
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Сергей ЛавровВладимир ПутинТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
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