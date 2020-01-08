Путин и Эрдоган приняли заявление о развитии партнерства

СТАМБУЛ, 8 янв - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган приняли совместное заявление о готовности развивать партнерство во всех областях, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"По итогам (переговоров) принято совместное заявление, которое в самые ближайшие минуты будет распространено. Отмечу некоторые моменты из этого документа: президенты подтвердили твердую решимость всемерно развивать и углублять двустороннее партнерство во всех областях", - сообщил Лавров журналистам.
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