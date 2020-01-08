В Госдуме прокомментировали версии авиакатастрофы Boeing 737 в Иране

"Любые версии имеют место быть. Если есть так называемые черные ящики, самописцы, то только по их записям мы можем узнать истинную причину того, что случилось. А строить и говорить, что так может быть, так может быть – это все разговоры. Надо ориентироваться на официальные данные", - сказал РИА Новости Тетерин.