Израильский эксперт назвал возможные причины крушения лайнера в Иране

"Первая - это бомба на борту, которая работает на таймере или на датчике-барометре, взрываясь, когда самолет выходит на определенную высоту. Ну и вторая возможность - что была техническая неполадка, о которой мы пока не знаем. К сожалению, из того что я вижу, это выглядит менее возможным. Но я говорю это с осторожностью. Нужно, конечно, разобраться, что произошло", - отметил эксперт.