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2020-01-08T14:22+0300
https://ria.ru/20200108/1563185851.html
Израильский эксперт назвал возможные причины крушения лайнера в Иране
https://cdn21.img.ria.ru/images/156318/34/1563183448_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_df698080c31d812bea865d5e15edce7d.jpg
РИА Новости

Израильский эксперт назвал возможные причины крушения лайнера в Иране

14:22 08.01.2020
24134
© REUTERS / West Asia News AgencyОбломок самолета авиакомпании "Международные Авиалинии Украины", который разбился после взлета из иранского аэропорта Имама Хомейни. 8 января 2020
Обломок самолета авиакомпании Международные Авиалинии Украины, который разбился после взлета из иранского аэропорта Имама Хомейни. 8 января 2020
© REUTERS / West Asia News Agency
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 янв - РИА Новости. Причиной крушения украинского самолета под Тегераном могли стать серьезный технический сбой или бомба на борту, заявил РИА Новости Зеев Сариг, возглавлявший израильский аэропорт имени Бен Гуриона в 2004-2010 годах.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду утром. На борту лайнера находились около 180 человек, все они погибли.
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"Конечно, если мы хотим серьезно подойти к вопросу, то ответы могут быть получены только после расследования, которое быстро выяснит причины катастрофы. Но при беглом взгляде на обстоятельства мы понимаем, что есть две основные возможности", - сказал он.
"Первая - это бомба на борту, которая работает на таймере или на датчике-барометре, взрываясь, когда самолет выходит на определенную высоту. Ну и вторая возможность - что была техническая неполадка, о которой мы пока не знаем. К сожалению, из того что я вижу, это выглядит менее возможным. Но я говорю это с осторожностью. Нужно, конечно, разобраться, что произошло", - отметил эксперт.
По его словам, на работу Бен Гуриона и других аэропортов подобные катастрофы не влияют. "Только если после выяснений причин катастрофы авиационные компании не будут вынуждены принять какие-то изменения", - уточнил эксперт.
Крушение украинского лайнера в Иране
© AFP 2019 / ISNA / Rohhollah Vadati

В среду утром недалеко от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни потерпел крушение пассажирский лайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины".

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
1 из 11

В среду утром недалеко от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни потерпел крушение пассажирский лайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины".

© AFP 2019 / ISNA / Rohhollah Vadati
© Фото : Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран

По данным портала Flight Radar, рейс PS752 вылетел из Тегерана в 05:42 мск утра и перестал передавать данные спустя две минуты — в 05:44 мск.

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране, 8 января 2020
2 из 11

По данным портала Flight Radar, рейс PS752 вылетел из Тегерана в 05:42 мск утра и перестал передавать данные спустя две минуты — в 05:44 мск.

© Фото : Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
© AFP 2019 / ISNA / Rohhollah Vadati

Он потерпел крушение вскоре после взлета.

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
3 из 11

Он потерпел крушение вскоре после взлета.

© AFP 2019 / ISNA / Rohhollah Vadati
© REUTERS / WANA / Nazanin Tabatabaee

На его борту находились 179 человек.

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
4 из 11

На его борту находились 179 человек.

© REUTERS / WANA / Nazanin Tabatabaee
© AFP 2019 / ISNA / Rohhollah Vadati

При крушении никто не выжил.

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
5 из 11

При крушении никто не выжил.

© AFP 2019 / ISNA / Rohhollah Vadati
© AFP 2019 / ISNA / Borna Ghassemi

Большинство пассажиров разбившегося самолета — иранцы.

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
6 из 11

Большинство пассажиров разбившегося самолета — иранцы.

© AFP 2019 / ISNA / Borna Ghassemi
© AFP 2019 / ISNA / Rohhollah Vadati

Среди них также были граждане Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана, экипаж был украинским, сообщило интернет-издание "Обозреватель" со ссылкой на источник.

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
7 из 11

Среди них также были граждане Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана, экипаж был украинским, сообщило интернет-издание "Обозреватель" со ссылкой на источник.

© AFP 2019 / ISNA / Rohhollah Vadati
© AFP 2019

Россиян среди пассажиров не было.

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
8 из 11

Россиян среди пассажиров не было.

© AFP 2019
© Фото : Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран

Причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя, сообщили в международном аэропорту Тегерана.

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
9 из 11

Причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя, сообщили в международном аэропорту Тегерана.

© Фото : Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
© AFP 2019

Тегеран и Киев исключают версию теракта.

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
10 из 11

Тегеран и Киев исключают версию теракта.

© AFP 2019
© Фото : Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран

Сам лайнер построили в 2016 году. Последнюю техническую проверку он прошел 6 января.

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
11 из 11

Сам лайнер построили в 2016 году. Последнюю техническую проверку он прошел 6 января.

© Фото : Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
1 из 11

В среду утром недалеко от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни потерпел крушение пассажирский лайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины".

© AFP 2019 / ISNA / Rohhollah Vadati
2 из 11

По данным портала Flight Radar, рейс PS752 вылетел из Тегерана в 05:42 мск утра и перестал передавать данные спустя две минуты — в 05:44 мск.

© Фото : Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
3 из 11

Он потерпел крушение вскоре после взлета.

© AFP 2019 / ISNA / Rohhollah Vadati
4 из 11

На его борту находились 179 человек.

© REUTERS / WANA / Nazanin Tabatabaee
5 из 11

При крушении никто не выжил.

© AFP 2019 / ISNA / Rohhollah Vadati
6 из 11

Большинство пассажиров разбившегося самолета — иранцы.

© AFP 2019 / ISNA / Borna Ghassemi
7 из 11

Среди них также были граждане Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана, экипаж был украинским, сообщило интернет-издание "Обозреватель" со ссылкой на источник.

© AFP 2019 / ISNA / Rohhollah Vadati
8 из 11

Россиян среди пассажиров не было.

© AFP 2019
9 из 11

Причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя, сообщили в международном аэропорту Тегерана.

© Фото : Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
10 из 11

Тегеран и Киев исключают версию теракта.

© AFP 2019
11 из 11

Сам лайнер построили в 2016 году. Последнюю техническую проверку он прошел 6 января.

© Фото : Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
196313238
Обсудить 30
Крушение украинского самолета в ИранеBoeing 737-800Международные авиалинии УкраиныТегеран (город)КиевВ мире
Популярные комментарии
И если бомба,как заявил ,, еврейский эксперт'' , вопрос чья? Кому выгодно обвинить Иран? Конечно Америке и Израилю, да и Украина полностью под протекторатом США, ,которые намедни просто по бандитски убили иранского генерала. И время крушения и место, и украинский самолет, и израильский эксперт..... слишком напоминает малаазийский боинг. Россию уже обвиняли , теперь заочно хотят обвинить Иран. Не верю ни одному еврейскому эксперту. Евреи сбили наш военный самолет, не верю.
8 января, 14:38
TTut_en
4200004
А зачем евреи ,,впереди телеги ломятся...'', если бомба, пусть эксперты и сделают заключение. А евреи заполняют слухами о бомбе, заранее желая обвинить Иран.
8 января, 14:29
TTut_en
1000002
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