Россия и Турция призвали к прекращению огня в Ливии

Российско-турецкие переговоры состоялись в среду в рамках визита Путина в Стамбул. Министр иностранных дел Турции по итогам отметил, что стороны обменялись мнениями по ситуации в Сирии, обсудили вопросы снижения напряжённости между США и Ираном, а также обстановку в Ливии.

"Они (президенты РФ и Турции) выступили с призывом к прекращению огня в Ливии, к установлению прочного мира в Ливии", - заявил Чавушоглу журналистам.

Он уточнил, что турецкая и российская стороны совместно со всеми сторонами конфликта в Ливии должны сотрудничать для успешного продвижения берлинского процесса, для установления мира и стабильности в Ливии.