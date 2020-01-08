Россия и Турция призвали к прекращению огня в Ливии

СТАМБУЛ, 8 янв - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на переговорах в Стамбуле выступили за прекращение огня в Ливии, заявил журналистам по итогам переговоров глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Российско-турецкие переговоры состоялись в среду в рамках визита Путина в Стамбул. Министр иностранных дел Турции по итогам отметил, что стороны обменялись мнениями по ситуации в Сирии, обсудили вопросы снижения напряжённости между США и Ираном, а также обстановку в Ливии.
"Они (президенты РФ и Турции) выступили с призывом к прекращению огня в Ливии, к установлению прочного мира в Ливии", - заявил Чавушоглу журналистам.
Он уточнил, что турецкая и российская стороны совместно со всеми сторонами конфликта в Ливии должны сотрудничать для успешного продвижения берлинского процесса, для установления мира и стабильности в Ливии.
"Наши переговоры направлены на то, чтобы установить мир в Ливии", - добавил глава турецкого МИД.
14 апреля 2019, 08:00Второе пришествие Каддафи. Станет ли генерал Хафтар новым лидером Ливии