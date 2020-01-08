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Россия и Турция призвали к прекращению огня в Ливии
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РИА Новости

Россия и Турция призвали к прекращению огня в Ливии

17:35 08.01.2020 (обновлено: 18:57 08.01.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
СТАМБУЛ, 8 янв - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на переговорах в Стамбуле выступили за прекращение огня в Ливии, заявил журналистам по итогам переговоров глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Российско-турецкие переговоры состоялись в среду в рамках визита Путина в Стамбул. Министр иностранных дел Турции по итогам отметил, что стороны обменялись мнениями по ситуации в Сирии, обсудили вопросы снижения напряжённости между США и Ираном, а также обстановку в Ливии.
"Они (президенты РФ и Турции) выступили с призывом к прекращению огня в Ливии, к установлению прочного мира в Ливии", - заявил Чавушоглу журналистам.
Он уточнил, что турецкая и российская стороны совместно со всеми сторонами конфликта в Ливии должны сотрудничать для успешного продвижения берлинского процесса, для установления мира и стабильности в Ливии.
"Наши переговоры направлены на то, чтобы установить мир в Ливии", - добавил глава турецкого МИД.
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Обострение конфликта в ЛивииМевлют ЧавушоглуВладимир ПутинЛивияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
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