Россия и Турция намерены достичь торгового оборота в $100 миллиардов

"Наши отношения с Россией насчитывают более 500 лет. Мы никогда не забудем поддержки России во время нашей освободительной войны. Сильная воля Путина дает большой импульс нашему сотрудничеству. Мы говорим сегодня о цели достичь торгового оборота в 100 миллиардов долларов, сейчас мы имеем большой подъем в торговле, в туризме каждый год фиксируем рекорды", - сказал Эрдоган. Он назвал "Турецкий поток" символом сотрудничества РФ и Турции.