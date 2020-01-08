Россия и Турция намерены достичь торгового оборота в $100 миллиардов

Церемония запуска "Турецкого потока" прошла в Стамбуле с участием президентов РФ, Турции и Сербии Владимира Путина, Тайипа Эрдогана, Александра Вучича и премьера Болгарии Бойко Борисова.
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"Наши отношения с Россией насчитывают более 500 лет. Мы никогда не забудем поддержки России во время нашей освободительной войны. Сильная воля Путина дает большой импульс нашему сотрудничеству. Мы говорим сегодня о цели достичь торгового оборота в 100 миллиардов долларов, сейчас мы имеем большой подъем в торговле, в туризме каждый год фиксируем рекорды", - сказал Эрдоган. Он назвал "Турецкий поток" символом сотрудничества РФ и Турции.
Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
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