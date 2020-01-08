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Россия и Турция намерены достичь торгового оборота в $100 миллиардов
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РИА Новости

Россия и Турция намерены достичь торгового оборота в $100 миллиардов

17:07 08.01.2020
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в конгресс-центре "Халич" в Стамбуле. 8 января 2020
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в конгресс-центре Халич в Стамбуле. 8 января 2020
© РИА Новости / POOL
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СТАМБУЛ, 8 янв - РИА Новости, Алена Палажченко. Торговый оборот между Россией и Турцией находится на подъеме, страны поставили цель достичь показателя в 100 миллиардов долларов, заявил президент Турции Тайип Эрдоган на церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток".
Церемония запуска "Турецкого потока" прошла в Стамбуле с участием президентов РФ, Турции и Сербии Владимира Путина, Тайипа Эрдогана, Александра Вучича и премьера Болгарии Бойко Борисова.
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"Наши отношения с Россией насчитывают более 500 лет. Мы никогда не забудем поддержки России во время нашей освободительной войны. Сильная воля Путина дает большой импульс нашему сотрудничеству. Мы говорим сегодня о цели достичь торгового оборота в 100 миллиардов долларов, сейчас мы имеем большой подъем в торговле, в туризме каждый год фиксируем рекорды", - сказал Эрдоган. Он назвал "Турецкий поток" символом сотрудничества РФ и Турции.
Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
Газопровод Турецкий поток
Вчера, 16:17
Газопровод "Турецкий поток"
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Турецкий потокВладимир ПутинТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияЭкономика
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