Путин поблагодарил Эрдогана за политическую волю

"Хочу отдельно выразить признательность турецким властям, президенту Турции за своевременную выдачу всех необходимых для строительства газопровода разрешений и лицензий. За политическую волю, проявленную президентом Турции при реализации проекта, имеющего национальное значение и отвечающего национальным интересам своей страны. Уверен, что в будущем Россия и Турция реализуют еще много новых взаимовыгодных совместных проектов, как в энергетической, так и других областях", - сказал Путин во время церемонии запуска газопровода в Стамбуле.