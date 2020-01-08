Путин поблагодарил Эрдогана за политическую волю

СТАМБУЛ, 8 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил турецкого коллегу Тайипа Эрдогана за политическую волю, проявленную при реализации проекта "Турецкий поток".
"Хочу отдельно выразить признательность турецким властям, президенту Турции за своевременную выдачу всех необходимых для строительства газопровода разрешений и лицензий. За политическую волю, проявленную президентом Турции при реализации проекта, имеющего национальное значение и отвечающего национальным интересам своей страны. Уверен, что в будущем Россия и Турция реализуют еще много новых взаимовыгодных совместных проектов, как в энергетической, так и других областях", - сказал Путин во время церемонии запуска газопровода в Стамбуле.
Церемония запуска "Турецкого потока" прошла в Стамбуле с участием президентов РФ, Турции и Сербии Владимира Путина, Тайипа Эрдогана, Александра Вучича, а также премьера Болгарии Бойко Борисова.
Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
Вчера, 16:17Газопровод "Турецкий поток"