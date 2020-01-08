Эрдоган процитировал русскую пословицу на открытии "Турецкого потока"

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, говоря о запуске "Турецкого потока", процитировал русскую пословицу.
"Как говорится в русской пословице: "Умный попутчик означает, что половина пути уже пройдена", — заявил турецкий лидер.
В среду состоялась официальная церемония открытия газопровода "Турецкий поток", в которой приняли участие президенты России, Турции, Сербии и премьер-министр Болгарии.
Российский лидер Владимир Путин назвал это событие важным не только для Москвы и Анкары, но и для всей Европы.
"Турецкий поток" — один из наиболее крупных совместных российско-турецких энергетических проектов последнего времени. Этот газопровод состоит из двух ниток мощностью 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
Вчера, 16:17Газопровод "Турецкий поток"