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2020-01-08T17:59+0300
https://ria.ru/20200108/1563190552.html
Эрдоган процитировал русскую пословицу на открытии "Турецкого потока"
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РИА Новости

Эрдоган процитировал русскую пословицу на открытии "Турецкого потока"

17:05 08.01.2020 (обновлено: 17:59 08.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии официального открытия газопровода "Турецкий поток" в Стамбуле. 8 января 2020
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии официального открытия газопровода Турецкий поток в Стамбуле. 8 января 2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, говоря о запуске "Турецкого потока", процитировал русскую пословицу.
"Как говорится в русской пословице: "Умный попутчик означает, что половина пути уже пройдена", — заявил турецкий лидер.
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"Турецкий поток" — один из наиболее крупных совместных российско-турецких энергетических проектов последнего времени. Этот газопровод состоит из двух ниток мощностью 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
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Газопровод "Турецкий поток"
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Турецкий потокВладимир ПутинТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ миреЭкономика
Популярные комментарии
А наш на радостях готов всю Россию продать, да и галош уже не делаем ,нечем торговать одни ресурсы.
8 января, 18:00
с старый прапор
22010063
1-0 в пользу Эрдогана. Браво Турция. Не зря в НАТО дураков не берут. Хороший вентиль в руках у президента Турции по влиянию на Россию.
8 января, 17:49
Капитан Америка
10200046
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