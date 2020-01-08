Эрдоган процитировал русскую пословицу на открытии "Турецкого потока"

"Как говорится в русской пословице: "Умный попутчик означает, что половина пути уже пройдена", — заявил турецкий лидер.

В среду состоялась официальная церемония открытия газопровода "Турецкий поток", в которой приняли участие президенты России, Турции, Сербии и премьер-министр Болгарии.

"Турецкий поток" — один из наиболее крупных совместных российско-турецких энергетических проектов последнего времени. Этот газопровод состоит из двух ниток мощностью 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.