Эрдоган заявил о праве Турции на реализацию проектов в Средиземноморье

СТАМБУЛ, 8 янв - РИА Новости. Анкара имеет право на реализацию собственных проектов в восточном Средиземноморье, заявил в среду на открытии "Турецкого потока" Тайип Эрдоган.
"Мы хотим сделать Турцию одним из мировых энергетических центров. Турция, конечно же, не хочет добиваться какого-то глобального напряжения. Наша единственная цель - чтобы наша страна и Северный Кипр защищали свои интересы. В восточном Средиземноморье ни один проект экономически, юридически, дипломатически не имеет возможности быть реализован иначе (без участия Турции). В этом регионе у нас самое длинное побережье, конечно же, мы имеем право говорить свое слово по любому проекту здесь",- сказал Эрдоган.
"Средиземноморье было колыбелью цивилизации. И мы хотели бы еще раз призвать все страны региона: давайте сделаем его центром сотрудничества. Мы готовы ко всем видам сотрудничества", - отметил президент Турции.
В последние годы на шельфе Израиля и Кипра открыты значительные запасы газа, однако их разработка осложняется не только техническими трудностями строительства инфраструктуры - подводный газопровод должен пролегать на больших глубинах, но и политическими конфликтами и территориальными спорами. В частности, не решена кипрская проблема, не определена граница шельфа и исключительной экономической зоны Греции и Кипра, имеются серьезные разногласия с Турцией.
Вчера, 16:17Газопровод "Турецкий поток"