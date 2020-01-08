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Эрдоган заявил о праве Турции на реализацию проектов в Средиземноморье
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РИА Новости

Эрдоган заявил о праве Турции на реализацию проектов в Средиземноморье

16:48 08.01.2020
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© РИА НовостиПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии официального открытия газопровода "Турецкий поток" в Стамбуле 8 января 2020. Стоп-кадр видео
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии официального открытия газопровода Турецкий поток в Стамбуле 8 января 2020. Стоп-кадр видео
© РИА Новости
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии официального открытия газопровода "Турецкий поток" в Стамбуле 8 января 2020. Стоп-кадр видео
СТАМБУЛ, 8 янв - РИА Новости. Анкара имеет право на реализацию собственных проектов в восточном Средиземноморье, заявил в среду на открытии "Турецкого потока" Тайип Эрдоган.
"Мы хотим сделать Турцию одним из мировых энергетических центров. Турция, конечно же, не хочет добиваться какого-то глобального напряжения. Наша единственная цель - чтобы наша страна и Северный Кипр защищали свои интересы. В восточном Средиземноморье ни один проект экономически, юридически, дипломатически не имеет возможности быть реализован иначе (без участия Турции). В этом регионе у нас самое длинное побережье, конечно же, мы имеем право говорить свое слово по любому проекту здесь",- сказал Эрдоган.
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"Средиземноморье было колыбелью цивилизации. И мы хотели бы еще раз призвать все страны региона: давайте сделаем его центром сотрудничества. Мы готовы ко всем видам сотрудничества", - отметил президент Турции.
В последние годы на шельфе Израиля и Кипра открыты значительные запасы газа, однако их разработка осложняется не только техническими трудностями строительства инфраструктуры - подводный газопровод должен пролегать на больших глубинах, но и политическими конфликтами и территориальными спорами. В частности, не решена кипрская проблема, не определена граница шельфа и исключительной экономической зоны Греции и Кипра, имеются серьезные разногласия с Турцией.
Газопровод Турецкий поток
Вчера, 16:17
Газопровод "Турецкий поток"
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ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганЭкономика
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