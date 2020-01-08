Эрдоган заявил о праве Турции на реализацию проектов в Средиземноморье

"Средиземноморье было колыбелью цивилизации. И мы хотели бы еще раз призвать все страны региона: давайте сделаем его центром сотрудничества. Мы готовы ко всем видам сотрудничества", - отметил президент Турции.

В последние годы на шельфе Израиля и Кипра открыты значительные запасы газа, однако их разработка осложняется не только техническими трудностями строительства инфраструктуры - подводный газопровод должен пролегать на больших глубинах, но и политическими конфликтами и территориальными спорами. В частности, не решена кипрская проблема, не определена граница шельфа и исключительной экономической зоны Греции и Кипра, имеются серьезные разногласия с Турцией.