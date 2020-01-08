ЕС хочет скорейшего приезда Зарифа в Брюссель

БРЮССЕЛЬ, 7 янв - РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз хотел бы, чтобы визит министра иностранных дел Евросоюз хотел бы, чтобы визит министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Брюссель состоялся как можно скорее, хотя не обязательно, чтобы это произошло перед или во время внеочередного Совета глав МИД стран ЕС, назначенного на ближайшую пятницу, сообщил представитель пресс-службы Еврокомиссии Петер Стано на брифинге.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель ранее в январе пригласил Зарифа в Брюссель обсудить пути деэскалации в регионе, выразив обеспокоенность в связи с гибелью генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации. Затем Боррель в Twitter написал, что на 10 января созвано внеочередное заседание совета глав МИД стран ЕС, где речь пойдет, в том числе, о последних событиях в Иране.

"Приезд министра Зарифа в Брюссель для продолжения сотрудничества с главой дипломатии ЕС не имеет прямой связи с Советом глав МИД (стран ЕС - ред.)", - сказал Стано.

При этом он по-прежнему не подтверждает визит Зарифа. "Как я сказал вчера, когда у нас будет информация об этом, мы сообщим вам", - сказал представитель ЕК.

"Не обязательно, чтобы это было именно до Совета глав МИД ЕС, во время или сразу после него. Но чем быстрее, тем лучше, потому что деэскалация очень и очень важна", - заявил Стано.