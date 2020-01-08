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Конфликт США и Ирана
2020-01-08T16:22+0300
https://ria.ru/20200108/1563189355.html
ЕС хочет скорейшего приезда Зарифа в Брюссель
https://cdn24.img.ria.ru/images/156302/09/1563020988_0:208:3057:1927_1036x0_80_0_0_522ba9b6a81761b7820f8a3bbb65d92f.jpg
РИА Новости

ЕС хочет скорейшего приезда Зарифа в Брюссель

16:21 08.01.2020 (обновлено: 16:22 08.01.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Максим Блинов
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 7 янв - РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз хотел бы, чтобы визит министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Брюссель состоялся как можно скорее, хотя не обязательно, чтобы это произошло перед или во время внеочередного Совета глав МИД стран ЕС, назначенного на ближайшую пятницу, сообщил представитель пресс-службы Еврокомиссии Петер Стано на брифинге.
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель ранее в январе пригласил Зарифа в Брюссель обсудить пути деэскалации в регионе, выразив обеспокоенность в связи с гибелью генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации. Затем Боррель в Twitter написал, что на 10 января созвано внеочередное заседание совета глав МИД стран ЕС, где речь пойдет, в том числе, о последних событиях в Иране.
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"Приезд министра Зарифа в Брюссель для продолжения сотрудничества с главой дипломатии ЕС не имеет прямой связи с Советом глав МИД (стран ЕС - ред.)", - сказал Стано.
При этом он по-прежнему не подтверждает визит Зарифа. "Как я сказал вчера, когда у нас будет информация об этом, мы сообщим вам", - сказал представитель ЕК.
"Не обязательно, чтобы это было именно до Совета глав МИД ЕС, во время или сразу после него. Но чем быстрее, тем лучше, потому что деэскалация очень и очень важна", - заявил Стано.
Иран ранее в январе также объявил об отказе от последнего ключевого ограничения в сделке по ядерной программе этой страны, назвав этот шаг "последним". Руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ЕС глубоко обеспокоены заявлением Ирана о том, что он больше не будет соблюдать ограничения, установленные СВПД. Евросоюз считает важным, чтобы Иран вернулся к исполнению ядерной сделки.
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Конфликт США и ИранаГибель иранского генерала Касема СулейманиСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Касем СулейманиУрсула фон дер ЛяйенМохаммад Джавад ЗарифБрюссельЕврокомиссияЕвросоюзИранВ мире
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