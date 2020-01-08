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Путин: Турция и РФ показывают пример сотрудничества на благо народов
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РИА Новости

Путин: Турция и РФ показывают пример сотрудничества на благо народов

16:20 08.01.2020 (обновлено: 16:22 08.01.2020)
9039
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в конгресс-центре "Халич" в Стамбуле. 8 января 2020
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в конгресс-центре Халич в Стамбуле. 8 января 2020
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в конгресс-центре "Халич" в Стамбуле. 8 января 2020
СТАМБУЛ, 8 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время визита в Стамбул заявил, что в регионе сейчас наблюдаются тенденции обострения ситуации, но Турция и Россия показывают пример сотрудничества на благо своих народов и народов всего мира.
"Мы с вами живём в сложном мире и, к сожалению, в регионе, в котором мы находимся, наблюдаются серьёзные тенденции к обострению ситуации. А вот Турция и Россия показывают совсем другие примеры - пример взаимодействия и сотрудничества на благо наших народов и народов всей Европы, всего мира. Уверен, мы будем действовать так же и в будущем, и будем добиваться новых успехов", - заявил Путин в среду на церемонии официального запуска газопровода "Турецкий поток".
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Он выразил уверенность в том, что Россия и Турция в будущем реализуют ещё много новых взаимовыгодных совместных проектов как в энергетической, так и в других областях.
"Сообща мы можем решать любые, самые сложные и амбициозные задачи на благо наших стран, наших народов, на благо наших соседей и партнеров", - подчеркнул российский лидер.
Газопровод Турецкий поток
Вчера, 16:17
Газопровод "Турецкий поток"
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Турецкий потокВладимир ПутинТурцияСтамбулРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияПолитика
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