"Россия" скорректировала маршруты авиарейсов в обход Ирана и Ирака

В связи с этим полётное время рейса FV-5883 за 8 января из московского аэропорта "Внуково" в Гоа увеличится на 16 минут. Рейс FV-5659 по маршруту Санкт-Петербург - Шарджа за 9 января будет выполнен с технической посадкой в аэропорту Сочи для дозаправки. Полётное время будет увеличено на 1 час 42 минуты со стандартных 5 часов 37 минут.