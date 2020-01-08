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Конфликт США и Ирана
2020-01-08T16:22+0300
https://ria.ru/20200108/1563188922.html
"Россия" скорректировала маршруты авиарейсов в обход Ирана и Ирака
https://cdn23.img.ria.ru/images/156128/30/1561283020_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_faf6a745cedbb8550ce421b522420a9e.jpg
РИА Новости

"Россия" скорректировала маршруты авиарейсов в обход Ирана и Ирака

16:09 08.01.2020 (обновлено: 16:22 08.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Россия"
Самолет авиакомпании Россия
© РИА Новости / Илья Питалев
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Самолет авиакомпании "Россия". Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Маршруты трех рейсов авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") скорректированы в обход воздушного пространства Ирана и Ирака, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов в связи с данными о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов.
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"В соответствии с рекомендациями Росавиации скорректированы маршруты трёх рейсов авиакомпании "Россия" в обход воздушного пространства Ирана и Ирака", - сказали в пресс-службе.
В связи с этим полётное время рейса FV-5883 за 8 января из московского аэропорта "Внуково" в Гоа увеличится на 16 минут. Рейс FV-5659 по маршруту Санкт-Петербург - Шарджа за 9 января будет выполнен с технической посадкой в аэропорту Сочи для дозаправки. Полётное время будет увеличено на 1 час 42 минуты со стандартных 5 часов 37 минут.
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Рейс FV-5661 по маршруту Екатеринбург - Шарджа за 9 января будет выполнен по удлинённому маршруту. Полётное время со стандартных 4 часа 53 минут увеличится на 1 час 21 минуту.
"Авиакомпания "Россия" приложит все усилия к минимизации возможных неудобств пассажиров", - добавили в компании.
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