"Россия" скорректировала маршруты авиарейсов в обход Ирана и Ирака

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Маршруты трех рейсов авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") скорректированы в обход воздушного пространства Ирана и Ирака, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов в связи с данными о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов.
"В соответствии с рекомендациями Росавиации скорректированы маршруты трёх рейсов авиакомпании "Россия" в обход воздушного пространства Ирана и Ирака", - сказали в пресс-службе.
В связи с этим полётное время рейса FV-5883 за 8 января из московского аэропорта "Внуково" в Гоа увеличится на 16 минут. Рейс FV-5659 по маршруту Санкт-Петербург - Шарджа за 9 января будет выполнен с технической посадкой в аэропорту Сочи для дозаправки. Полётное время будет увеличено на 1 час 42 минуты со стандартных 5 часов 37 минут.
Рейс FV-5661 по маршруту Екатеринбург - Шарджа за 9 января будет выполнен по удлинённому маршруту. Полётное время со стандартных 4 часа 53 минут увеличится на 1 час 21 минуту.
"Авиакомпания "Россия" приложит все усилия к минимизации возможных неудобств пассажиров", - добавили в компании.