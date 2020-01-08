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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-08T16:26+0300
https://ria.ru/20200108/1563188808.html
Эрдоган: напряженность между США и Ираном достигла опасного уровня
https://cdn24.img.ria.ru/images/156312/65/1563126527_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_858622a5eda894c4b0f64eab17751134.jpg
РИА Новости

Эрдоган: напряженность между США и Ираном достигла опасного уровня

16:07 08.01.2020 (обновлено: 16:26 08.01.2020)
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© AP Photo / Ebrahim NorooziУчастники антиамериканской демонстрации в Тегеране, Иран
Участники антиамериканской демонстрации в Тегеране, Иран
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Участники антиамериканской демонстрации в Тегеране, Иран. Архивное фото
СТАМБУЛ, 8 янв - РИА Новости, Алена Палажченко. Напряженность между США и Ираном достигла опасного уровня, Анкара не хочет превращения региона в зону военных действий, заявил президент Турции Тайип Эрдоган на церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток".
Церемония запуска "Турецкого потока" проходит в Стамбуле с участием президентов РФ, Турции и Сербии Владимира Путина, Тайипа Эрдогана, Александра Вучича и премьера Болгарии Бойко Борисова.
"В последнее время мы переживаем сложное время. Отношения США с Ираном достигли уровня, который нас очень беспокоит. Мы не хотим, чтобы наш регион становился зоной боевых действий", - сказал Эрдоган.
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Он добавил, что Анкара проводит "плотный дипломатический трафик, чтобы уменьшить напряженность в регионе и принести в него мир". "Мы продолжим переговоры со всеми сторонами, не позволим потопить наш регион в крови. В этом процессе с РФ и президентом Путиным мы будем находиться в постоянном диалоге", - добавил турецкий лидер.
В ночь на среду Корпус иранских стражей революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, среди американцев жертв нет.
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Конфликт США и ИранаГибель иранского генерала Касема СулейманиТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганИранСШАВ мире
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