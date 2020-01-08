Эрдоган: напряженность между США и Ираном достигла опасного уровня

"В последнее время мы переживаем сложное время. Отношения США с Ираном достигли уровня, который нас очень беспокоит. Мы не хотим, чтобы наш регион становился зоной боевых действий", - сказал Эрдоган.

Он добавил, что Анкара проводит "плотный дипломатический трафик, чтобы уменьшить напряженность в регионе и принести в него мир". "Мы продолжим переговоры со всеми сторонами, не позволим потопить наш регион в крови. В этом процессе с РФ и президентом Путиным мы будем находиться в постоянном диалоге", - добавил турецкий лидер.