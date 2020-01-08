В Анкаре отметили вклад "Турецкого потока" в энергобезопасность Европы

"Мы показали всем, что перед политической волей ничто не устоит. Проект закончен намного раньше, чем планировалось. Мы гордимся результатом этой работы. Это стратегический проект, который внесет вклад в энергетическую безопасность Турции и Европы, в улучшение жизни миллионов людей", - сказал турецкий министр.