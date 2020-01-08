В Анкаре отметили вклад "Турецкого потока" в энергобезопасность Европы

СТАМБУЛ, 8 янв - РИА Новости, Алена Палажченко. Ввод в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток" внесет вклад в энергетическую безопасность Турции и Европы, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез на церемонии запуска газопровода.
Церемония запуска "Турецкого потока" проходит в Стамбуле с участием президентов РФ, Турции и Сербии Владимира Путина, Тайипа Эрдогана, Александра Вучича, а также премьера Болгарии Бойко Борисова.
"Мы показали всем, что перед политической волей ничто не устоит. Проект закончен намного раньше, чем планировалось. Мы гордимся результатом этой работы. Это стратегический проект, который внесет вклад в энергетическую безопасность Турции и Европы, в улучшение жизни миллионов людей", - сказал турецкий министр.
Он назвал "Турецкий поток" одним из самых важных проектов, который позволит избежать рисков при транспортировке газа.
Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
19 апреля 2018, 10:00Газопровод "Турецкий поток"