Эрдоган назвал Россию главным поставщиком газа для Турции

СТАМБУЛ, 8 янв - РИА Новости, Алена Палажченко. Россия остается главным поставщиком газа для Турции, страны будут реализовывать новые совместные проекты в области энергетики, заявил президент Турции Тайип Эрдоган на церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток".
Церемония запуска "Турецкого потока" проходит в Стамбуле с участием президентов РФ, Турции и Сербии Владимира Путина, Тайипа Эрдогана, Александра Вучича и премьера Болгарии Бойко Борисова.
"Потребность Турции в газе возрастает. Россия для нас главный поставщик, 400 миллиардов кубометров газа мы получили из РФ. Наше сотрудничество по энергетике очень успешное. Мы будем продолжать реализовывать новые проекты с Россией. Мы подошли к серьезному этапу строительства АЭС "Аккую", и, надеюсь, закончим его по плану", - сказал Эрдоган.
"Газ по "Турецкому потоку" будет поступать к нам непосредственно из России. Это принесет выгоду и благо не только нам, но и нашим друзьям. Этот проект - символ нашего сотрудничества с РФ, название ему дали по предложению президента Путина", - отметил турецкий лидер.
По его словам, Турция за последние 10 лет сумела создать инфраструктуру для того, чтобы стать транзитной страной для транспортировки энергетических ресурсов.
Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
19 апреля 2018, 10:00Газопровод "Турецкий поток"