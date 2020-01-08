Эрдоган назвал Россию главным поставщиком газа для Турции

"Потребность Турции в газе возрастает. Россия для нас главный поставщик, 400 миллиардов кубометров газа мы получили из РФ. Наше сотрудничество по энергетике очень успешное. Мы будем продолжать реализовывать новые проекты с Россией. Мы подошли к серьезному этапу строительства АЭС "Аккую", и, надеюсь, закончим его по плану", - сказал Эрдоган.