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В Твери умерла в больнице женщина, пострадавшая от хлопка газа
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РИА Новости

В Твери умерла в больнице женщина, пострадавшая от хлопка газа

15:57 08.01.2020 (обновлено: 16:07 08.01.2020)
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© РИА Новости / Виталий АньковБольница
Больница
© РИА Новости / Виталий Аньков
Больница. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 янв - РИА Новости. Пострадавшая 2 января при хлопке газа в Твери женщина скончалась от полученных ожогов, ее супруг остается в больнице, сообщает в среду СУСК РФ по региону.
Хлопок бытового газа произошел 2 января в 06.40 мск в квартире, расположенной на третьем этаже дома №19 по бульвару Гусева. В квартире выбиты окна, пострадали двое супругов, причем один из них получил не менее 70% ожогов поверхности тела. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". СУСК по региону озвучило предварительную причину произошедшего: нанятый мастер устанавливал в квартире кухонный гарнитур, из-за допущенных им нарушений деформировался газовый шланг, соединяющий газовую трубу и газовую плиту, в результате возникла утечка газа.
Момент хлопка газа в многоэтажке в Твери попал на видео
2 января, 14:47
Хлопок газа в многоэтажке в Твери попал на видео
"Восьмого января в утреннее время от полученных травм женщина скончалась в больнице города Твери. Мужчина находится в медицинском учреждении, ему оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи продолжают устанавливать обстоятельства соблюдения необходимых норм и правил при эксплуатации газового оборудования. Проводится ряд судебных экспертиз, в том числе трасологическая, медицинские, взрывотехническая, пожарно-техническая, информирует следствие.
Правительство Тверской области сообщает, что пострадавший мужчина остается в клинической больнице, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. "Семье, в квартире которой прошел хлопок бытового газа, будет оказана материальная поддержка. Соответствующее поручение дал губернатор Игорь Руденя", - информируют власти, не уточняя размер материальной помощи.
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