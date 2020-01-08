В Твери умерла в больнице женщина, пострадавшая от хлопка газа

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 янв - РИА Новости. Пострадавшая 2 января при хлопке газа в Пострадавшая 2 января при хлопке газа в Твери женщина скончалась от полученных ожогов, ее супруг остается в больнице, сообщает в среду СУСК РФ по региону.

Хлопок бытового газа произошел 2 января в 06.40 мск в квартире, расположенной на третьем этаже дома №19 по бульвару Гусева. В квартире выбиты окна, пострадали двое супругов, причем один из них получил не менее 70% ожогов поверхности тела. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". СУСК по региону озвучило предварительную причину произошедшего: нанятый мастер устанавливал в квартире кухонный гарнитур, из-за допущенных им нарушений деформировался газовый шланг, соединяющий газовую трубу и газовую плиту, в результате возникла утечка газа.

"Восьмого января в утреннее время от полученных травм женщина скончалась в больнице города Твери. Мужчина находится в медицинском учреждении, ему оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи продолжают устанавливать обстоятельства соблюдения необходимых норм и правил при эксплуатации газового оборудования. Проводится ряд судебных экспертиз, в том числе трасологическая, медицинские, взрывотехническая, пожарно-техническая, информирует следствие.