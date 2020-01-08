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Взаимодействие России и Турции поступательно развивается, заявил Путин
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РИА Новости

Взаимодействие России и Турции поступательно развивается, заявил Путин

15:46 08.01.2020 (обновлено: 16:05 08.01.2020)
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© REUTERS / Presidential Press OfficeПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в конгресс-центре "Халич" в Стамбуле. 8 января 2020
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в конгресс-центре Халич в Стамбуле. 8 января 2020
© REUTERS / Presidential Press Office
СТАМБУЛ, 8 янв - РИА Новости. Взаимодействие России и Турции поступательно развивается практически во всех сферах, несмотря на непростую обстановку в мире и попытки ряда международных игроков помешать этому, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Успешная реализация масштабного совместного проекта строительства трансчерноморского газопровода наглядно свидетельствует о том, что российско-турецкое стратегическое партнёрство даёт значимые, осязаемые результаты. Взаимодействие России и Турции поступательно развивается практически во всех сферах, несмотря на непростую обстановку в мире и попытки ряда международных игроков помешать расширению взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами, работа идёт своим ходом", - заявил Путин в Стамбуле на церемонии официального запуска газопровода "Турецкий поток".
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Вчера, 08:55
Межгосударственные отношения России и Турции
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Владимир ПутинТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
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