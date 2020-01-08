Взаимодействие России и Турции поступательно развивается, заявил Путин

"Успешная реализация масштабного совместного проекта строительства трансчерноморского газопровода наглядно свидетельствует о том, что российско-турецкое стратегическое партнёрство даёт значимые, осязаемые результаты. Взаимодействие России и Турции поступательно развивается практически во всех сферах, несмотря на непростую обстановку в мире и попытки ряда международных игроков помешать расширению взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами, работа идёт своим ходом", - заявил Путин в Стамбуле на церемонии официального запуска газопровода "Турецкий поток".