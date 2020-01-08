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В ЕС признали наличие проблем в диалоге с США
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РИА Новости

В ЕС признали наличие проблем в диалоге с США

15:45 08.01.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
ЛОНДОН, 8 янв - РИА Новости, Денис Ворошилов. Евросоюз в настоящее время испытывает сложности в диалоге с США, однако надеется на разрешение проблем, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Я надеюсь на надежность трансатлантического партнерства. Конечно, сейчас у нас есть проблемы (в отношениях) с Белым домом. Но мы оглядываемся на более чем 70-летнюю историю дружбы, построенную на миллионах контактов в области науки, культуры, бизнеса и персональных связей. Это все значительная основа, и с помощью нее мы сможем разрешить все разногласия", - сказала глава ЕК, выступая с лекцией в Лондонской школе экономики в среду.
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Урсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзСШАВ мире
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