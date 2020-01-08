В ЕС признали наличие проблем в диалоге с США

"Я надеюсь на надежность трансатлантического партнерства. Конечно, сейчас у нас есть проблемы (в отношениях) с Белым домом. Но мы оглядываемся на более чем 70-летнюю историю дружбы, построенную на миллионах контактов в области науки, культуры, бизнеса и персональных связей. Это все значительная основа, и с помощью нее мы сможем разрешить все разногласия", - сказала глава ЕК, выступая с лекцией в Лондонской школе экономики в среду.