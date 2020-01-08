Британия осудила удары Ирана по базам США в Ираке

ЛОНДОН, 8 янв – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудил авиаудары Ирана по базам США Ираке , назвав их "бездумным и опасным" действием.

В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о начале операции возмездия за убийство силами США генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США.

"Разумеется, мы осуждаем нападение на иракские военные базы, на которых размещены военнослужащие коалиции. Иран не должен повторять подобные бездумные и опасные нападения, а вместо этого должен стремиться к срочной деэскалации", - сказал Джонсон, выступая в среду в парламенте.

Он отметил, что Соединенное Королевство делает все возможное для того, чтобы найти дипломатическое решение ситуации на Ближнем Востоке, а также для обеспечения безопасности собственных военнослужащих, находящихся в регионе.

Вместе с тем, Джонсон подчеркнул, что на руках Сулеймани "была кровь британских военнослужащих".