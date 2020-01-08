Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-08T15:44+0300
https://ria.ru/20200108/1563188096.html
Британия осудила удары Ирана по базам США в Ираке
https://cdn24.img.ria.ru/images/156237/97/1562379780_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_5e8834eb3e71a1cbc70beb413750f114.jpg
РИА Новости

Британия осудила удары Ирана по базам США в Ираке

15:44 08.01.2020
13961
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-УилльямсПремьер-министр Борис Джонсон
Премьер-министр Борис Джонсон
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Премьер-министр Борис Джонсон. Архивное фото
ЛОНДОН, 8 янв – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудил авиаудары Ирана по базам США в Ираке, назвав их "бездумным и опасным" действием.
В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о начале операции возмездия за убийство силами США генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США.
Поддерживаемые Ираном Народные народные силы самообороны Ирака в Зеленой зоне, где находится правительство Ирака и посольство США, в Багдаде, Ирак
Вчера, 15:27Конфликт США и Ирана
Иракский парламент осудил нарушение Ираном суверенитета страны
"Разумеется, мы осуждаем нападение на иракские военные базы, на которых размещены военнослужащие коалиции. Иран не должен повторять подобные бездумные и опасные нападения, а вместо этого должен стремиться к срочной деэскалации", - сказал Джонсон, выступая в среду в парламенте.
Он отметил, что Соединенное Королевство делает все возможное для того, чтобы найти дипломатическое решение ситуации на Ближнем Востоке, а также для обеспечения безопасности собственных военнослужащих, находящихся в регионе.
Президент Финляндской Республики Саули Ниинистё
Вчера, 15:18Конфликт США и Ирана
Финляндия осудила удары Ирана по американским военным базам
Вместе с тем, Джонсон подчеркнул, что на руках Сулеймани "была кровь британских военнослужащих".
Премьер-министр воспользовался вступительным словом на первой в этом году сессии вопросов и ответов в парламенте, чтобы выразить соболезнования Австралии в связи со страшными лесными пожарами и Украине в связи с крушением самолета Boeing-737 в Тегеране.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 18 января 2019
Вчера, 12:07Конфликт США и Ирана
Маас осудил Иран за ракетный обстрел военных баз США в Ираке
1371725968
Обсудить 9
Конфликт США и ИранаБорис ДжонсонВеликобританияИракИранСШАВ мире
Популярные комментарии
А убийство чиновника другой страны в третей стране они не особо осуждают
8 января, 16:00
Vitaliy Gerasimenko
1400000
Рекомендуем
Скриншот видео взрыва на авиабазе в Ираке, 8 января 2020
Китай призвал к сдержанности после обстрела Ираном военных баз США
Поддерживаемые Ираном Народные народные силы самообороны Ирака в Зеленой зоне, где находится правительство Ирака и посольство США, в Багдаде, Ирак
Иракский парламент осудил нарушение Ираном суверенитета страны
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
НАТО осудила удары Ирана по американским военным базам
Американский морской пехотинец на территории посольства США в Багдаде, Ирак. 4 января 2019
В Ираке предупредили об угрозе мировой "опустошительной войны"
Президент Финляндской Республики Саули Ниинистё
Финляндия осудила удары Ирана по американским военным базам
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси
В конгрессе США призвали Трампа прекратить провокации против Ирана
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 18 января 2019
Маас осудил Иран за ракетный обстрел военных баз США в Ираке
Стоп-кадр видео пуска иранской ракеты по американской военной базе на территории Ирака. 8 января 2020
В Минобороны Ирана рассказали, каким будет их следующий ответ США
Американские военные в Сирии
Американские военные покинули две базы в Сирии, сообщили СМИ
Участники антиамериканской демонстрации в Тегеране, Иран
Эрдоган: напряженность между США и Ираном достигла опасного уровня
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации из Белого дома в Вашингтоне. 8 января 2020
Трамп объявил о новых санкциях против Ирана
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Захарова прокомментировала иранские удары по американским базам
Урсула фон дер Ляйен
В ЕС признали наличие проблем в диалоге с США
Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
Возгорание двигателя назвали причиной крушения самолета в Иране
Зенитно-ракетные комплексы Хордад-15 Вооруженных сил Ирана
Bloomberg опубликовал снимки последствий удара по базе США в Ираке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:03Зеленский намерен провести телефонный разговор с президентом Ирана
08:58Twitter протестирует функцию ограничения ответов на твиты
08:58Малышева рассказала, как ей удалось предотвратить рак
08:53В ЛНР заявили о двух обстрелах в Донбассе за сутки
08:49СМИ: "Яндекс" изучит возможность запуска виртуального оператора связи
08:49В Канаде продали лотерейный билет с джекпотом в 53 миллиона долларов
08:44Новогодние поезда метро в Москве перевезли более 4,6 миллиона человек
08:38В Москве из квартиры безработного похитили шесть миллионов рублей
08:34Минобороны в 2020 году получит 50 пистолетов "Удав"
08:33Дозаправку истребителей МиГ-31БМ в воздухе сняли на видео
08:32В центре Москвы на Новый год из квартиры украли крупную сумму денег
08:30В Казахстане умер пострадавший при хлопке газа
08:27На Чукотке нашли пропавшего оленевода, который 16 дней жил без еды
08:20ФСИН обновит автопарк машинами с кондиционерами для заключенных
08:19Синоптики предупредили о начале "европейской" зимы в Москве
08:14ФСИН готовит проект, позволяющий бывшим заключенным проще найти работу
08:11Москвичам рассказали о правилах безопасности на замерзших прудах
08:07В Москве ожидают образование пятисантиметрового снежного покрова
07:52ВЦИОМ рассказал про новогодние обещания россиян
07:50Сеул может выйти из договора об обмене военной информацией с Токио
Лента новостейМолния