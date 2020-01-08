НАТО осудила удары Ирана по американским военным базам

БРЮССЕЛЬ, 8 янв - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил удары Ирана по силам США и коалиции в Ираке, НАТО призывает Иран воздерживаться от дальнейшего насилия, говорится в его Twitter.
"Я осуждаю иранские ракетные удары по силам США и коалиции в Ираке. НАТО призывает Иран воздерживаться от дальнейшего насилия", - сообщается в нем.
В ночь на среду Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США.
Ранее в январе сообщалось, что НАТО приостановила свою миссию по обучению представителей силовых структур в Ираке после гибели иранского генерала Касема Сулеймани. Затем 6 января Столтенберг на пресс-конференции заявил, что члены НАТО выразили поддержку тренинговой миссии альянса в Ираке, организация готова возобновить ее, когда ситуация в стране это позволит.