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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-08T15:31+0300
https://ria.ru/20200108/1563187787.html
НАТО осудила удары Ирана по американским военным базам
https://cdn21.img.ria.ru/images/155065/27/1550652716_0:0:2500:1407_1036x0_80_0_0_ffab175e31be0a5e6d6938d8e0d47fd2.jpg
РИА Новости

НАТО осудила удары Ирана по американским военным базам

15:31 08.01.2020
8407
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 8 янв - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил удары Ирана по силам США и коалиции в Ираке, НАТО призывает Иран воздерживаться от дальнейшего насилия, говорится в его Twitter.
"Я осуждаю иранские ракетные удары по силам США и коалиции в Ираке. НАТО призывает Иран воздерживаться от дальнейшего насилия", - сообщается в нем.
В ночь на среду Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США.
Ранее в январе сообщалось, что НАТО приостановила свою миссию по обучению представителей силовых структур в Ираке после гибели иранского генерала Касема Сулеймани. Затем 6 января Столтенберг на пресс-конференции заявил, что члены НАТО выразили поддержку тренинговой миссии альянса в Ираке, организация готова возобновить ее, когда ситуация в стране это позволит.
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Популярные комментарии
ядерной сделке Ирана похоже конец. Теперь даже Евросоюзу будет неудобно ее лоббировать
8 января, 15:38
Павел Иванов
3601005
Думаю сегодня ночью Иран будут бомбить по полной
8 января, 15:37
Ю.Юрий .
151112111
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