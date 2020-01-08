Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-08T16:38+0300
https://ria.ru/20200108/1563187730.html
Экс-главе колонии, где Цеповяз ел крабов и икру, предъявили обвинение
https://cdn22.img.ria.ru/images/153234/64/1532346432_0:0:780:439_1036x0_80_0_0_d419a15cd9ea2cac3586403f1892c7e6.jpg
РИА Новости

Экс-главе колонии, где Цеповяз ел крабов и икру, предъявили обвинение

15:29 08.01.2020 (обновлено: 16:38 08.01.2020)
50232
© Фото : mzk1.ruВячеслав Цеповяз в колонии
Вячеслав Цеповяз в колонии
© Фото : mzk1.ru
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Следственный комитет России завершил расследование дела против бывшего начальника колонии в Амурской области и его заместителя, которые создали одному из лидеров кущевской ОПГ Вячеславу Цеповязу привилегированные условия отбывания наказания, сообщается на сайте СК России.

"Завершены следственные действия в отношении бывших руководителей колонии строгого режима № 3 УФСИН России по Амурской области — начальника исправительного учреждения Сергея Картавцева и его заместителя Владимира Васильева. Им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК России)", — говорится в сообщении.

Фото Вячеслава Цеповяза в колонии
29 марта 2019, 10:43
Послабления режима в колонии, где находился Цеповяз, устранили
По данным следствия, в 2011-2015 годах обвиняемые на территории ИК-3 незаконно организовали производственные объекты, заключив договоры со знакомыми и родственниками осужденных для трудоустройства последних. Таким образом часть осужденных, в том числе Вячеслав Цеповяз, были переведены на облегченные условия отбывания наказания, к ряду из них было применено УДО.
Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд снизил ему срок наказания на два месяца. Скандал вокруг условий содержания одного из лидеров ОПГ "Цапки", причастного к убийству 12 человек в станице Кущевской, начался с публикации в СМИ фото его застолий в колонии в Амурской области. На снимках Цеповяз позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него еда явно не из тюремного меню: крабы, шашлык и красная икра.
В отношении сотрудников колонии было заведено уголовное дело о превышении полномочий, прокуратура Приамурья заявила, что материалы относятся к 2015-2016 годам и по ним уже приняты меры. Начальник исправительной колонии строгого режима № 3 в Амурской области подполковник внутренней службы Александр Радьков был уволен.
Наталья Стришняя
11 ноября 2019, 13:20
Бывшая жена Цеповяза, обвиняемая в вымогательстве, вышла из комы
324151032015
Обсудить 18
Вячеслав ЦеповязСледственный комитет РФАмурская областьПроисшествия
Популярные комментарии
А чё не посадили?!
8 января, 15:50
Раиса Бушева
7920203
А почему нормальный пацанам нельзя поесть не понимаю.
8 января, 18:52
Артур Котовой
0200219
Рекомендуем
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа
Летно-технические характеристики самолета Boeing 737
Место крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
Крупные авиакатастрофы в мире в 2017-2020 годах
Акция протеста против политики США на одной из улиц Каракаса
США: похоже, мы недооценили Россию и проиграли еще одну страну
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
В Москве избили сына Жванецкого
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации из Белого дома в Вашингтоне. 8 января 2020
Трамп объявил о новых санкциях против Ирана
Настасья Самбурская
Самбурская пожаловалась на "российское быдло" на отдыхе за границей
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
СМИ сообщили версию западных спецслужб о крушении самолета в Иране
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Иран отказался передать США черные ящики разбившегося самолета
Зенитно-ракетные комплексы Хордад-15 Вооруженных сил Ирана
Bloomberg опубликовал снимки последствий удара по базе США в Ираке
Офис компании Нафтогаз в Киеве
"Нафтогаз" рассказал, как хочет потратить полученные от России деньги
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Захарова прокомментировала иранские удары по американским базам
Запуск ракеты во время военных учений в Иране
СМИ заявили о гибели 80 человек при атаке на базы США в Ираке
Стоп-кадр видео пуска иранской ракеты по американской военной базе на территории Ирака. 8 января 2020
В Минобороны Ирана рассказали, каким будет их следующий ответ США
На месте ДТП у дома 9 по проспекту Мориса Тореза в Санкт-Петербурге. 7 января 2020
В Петербурге задержали водителя, сбившего насмерть двух подростков
Принц Гарри с женой Меган Маркл
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:03Зеленский намерен провести телефонный разговор с президентом Ирана
08:58Twitter протестирует функцию ограничения ответов на твиты
08:58Малышева рассказала, как ей удалось предотвратить рак
08:53В ЛНР заявили о двух обстрелах в Донбассе за сутки
08:49СМИ: "Яндекс" изучит возможность запуска виртуального оператора связи
08:49В Канаде продали лотерейный билет с джекпотом в 53 миллиона долларов
08:44Новогодние поезда метро в Москве перевезли более 4,6 миллиона человек
08:38В Москве из квартиры безработного похитили шесть миллионов рублей
08:34Минобороны в 2020 году получит 50 пистолетов "Удав"
08:33Дозаправку истребителей МиГ-31БМ в воздухе сняли на видео
08:32В центре Москвы на Новый год из квартиры украли крупную сумму денег
08:30В Казахстане умер пострадавший при хлопке газа
08:27На Чукотке нашли пропавшего оленевода, который 16 дней жил без еды
08:20ФСИН обновит автопарк машинами с кондиционерами для заключенных
08:19Синоптики предупредили о начале "европейской" зимы в Москве
08:14ФСИН готовит проект, позволяющий бывшим заключенным проще найти работу
08:11Москвичам рассказали о правилах безопасности на замерзших прудах
08:07В Москве ожидают образование пятисантиметрового снежного покрова
07:52ВЦИОМ рассказал про новогодние обещания россиян
07:50Сеул может выйти из договора об обмене военной информацией с Токио
Лента новостейМолния