Экс-главе колонии, где Цеповяз ел крабов и икру, предъявили обвинение

По данным следствия, в 2011-2015 годах обвиняемые на территории ИК-3 незаконно организовали производственные объекты, заключив договоры со знакомыми и родственниками осужденных для трудоустройства последних. Таким образом часть осужденных, в том числе Вячеслав Цеповяз, были переведены на облегченные условия отбывания наказания, к ряду из них было применено УДО.

Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд снизил ему срок наказания на два месяца. Скандал вокруг условий содержания одного из лидеров ОПГ "Цапки", причастного к убийству 12 человек в станице Кущевской, начался с публикации в СМИ фото его застолий в колонии в Амурской области. На снимках Цеповяз позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него еда явно не из тюремного меню: крабы, шашлык и красная икра.