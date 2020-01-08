Экс-главе колонии, где Цеповяз ел крабов и икру, предъявили обвинение

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Следственный комитет России завершил расследование дела против бывшего начальника колонии в Амурской области и его заместителя, которые создали одному из лидеров кущевской ОПГ Вячеславу Цеповязу привилегированные условия отбывания наказания, сообщается на сайте СК России.
"Завершены следственные действия в отношении бывших руководителей колонии строгого режима № 3 УФСИН России по Амурской области — начальника исправительного учреждения Сергея Картавцева и его заместителя Владимира Васильева. Им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК России)", — говорится в сообщении.
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По данным следствия, в 2011-2015 годах обвиняемые на территории ИК-3 незаконно организовали производственные объекты, заключив договоры со знакомыми и родственниками осужденных для трудоустройства последних. Таким образом часть осужденных, в том числе Вячеслав Цеповяз, были переведены на облегченные условия отбывания наказания, к ряду из них было применено УДО.
Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд снизил ему срок наказания на два месяца. Скандал вокруг условий содержания одного из лидеров ОПГ "Цапки", причастного к убийству 12 человек в станице Кущевской, начался с публикации в СМИ фото его застолий в колонии в Амурской области. На снимках Цеповяз позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него еда явно не из тюремного меню: крабы, шашлык и красная икра.
В отношении сотрудников колонии было заведено уголовное дело о превышении полномочий, прокуратура Приамурья заявила, что материалы относятся к 2015-2016 годам и по ним уже приняты меры. Начальник исправительной колонии строгого режима № 3 в Амурской области подполковник внутренней службы Александр Радьков был уволен.
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