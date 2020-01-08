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В Стамбуле завершились переговоры Путина и Эрдогана
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РИА Новости

В Стамбуле завершились переговоры Путина и Эрдогана

15:11 08.01.2020 (обновлено: 15:20 08.01.2020)
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в конгресс-центре "Халич" в Стамбуле. 8 января 2020
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в конгресс-центре Халич в Стамбуле. 8 января 2020
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в конгресс-центре "Халич" в Стамбуле. 8 января 2020
СТАМБУЛ, 8 янв - РИА Новости. Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Стамбуле завершились, продлившись немногим более полутора часов.
Встреча лидеров началась около 13.30 по местному времени и завершилась чуть позже 15.00. Переговоры проходили в закрытом от прессы режиме.
Сообщалось, что президенты РФ и Турции намерены обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, а также обстановку в ближневосточном регионе, включая ситуацию в Сирии и Ливии, обострение в отношениях Ирана и США.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
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Турецкий потокВладимир ПутинТурцияСтамбулРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
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