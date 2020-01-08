В Стамбуле завершились переговоры Путина и Эрдогана

Встреча лидеров началась около 13.30 по местному времени и завершилась чуть позже 15.00. Переговоры проходили в закрытом от прессы режиме.

Сообщалось, что президенты РФ и Турции намерены обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, а также обстановку в ближневосточном регионе, включая ситуацию в Сирии и Ливии, обострение в отношениях Ирана и США.