Жириновский прокомментировал свои слова о "крепостных и холопах"

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в словах "холопы" и "крепостное право" нет ничего предосудительного.
Об этом глава партии сообщил во время прогулки по ярмарке на Манежной площади, где он раздавал деньги присутствующим.
"Да мы с вами все холопы. <...> Бесправные, безлошадные, бесквартирные", — заявил он, призвав не обижаться на такие характеристики.
Жириновский напомнил, что слово "хлопцы" произошло от слова "холоп", и хлопцы — это молодые ребята, безработные и бедные.
"Мы (народ. — Прим. ред.) — и есть холопы. <...> И крепостное право — дети от родителей зависят, родители от детей зависят — это и есть крепостное право, и этого слова не надо стесняться", — уточнил он.
Лидер ЛДПР также заявил, что людям надо раздавать больше денег, так как, по его мнению, народ нуждается в этой помощи.