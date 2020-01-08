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2020-01-08T18:57+0300
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Жириновский прокомментировал свои слова о "крепостных и холопах"
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РИА Новости

Жириновский прокомментировал свои слова о "крепостных и холопах"

15:00 08.01.2020 (обновлено: 18:57 08.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЛидер ЛДПР Владимир Жириновский
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в словах "холопы" и "крепостное право" нет ничего предосудительного.
Об этом глава партии сообщил во время прогулки по ярмарке на Манежной площади, где он раздавал деньги присутствующим.

"Да мы с вами все холопы. <...> Бесправные, безлошадные, бесквартирные", — заявил он, призвав не обижаться на такие характеристики.

Жириновский напомнил, что слово "хлопцы" произошло от слова "холоп", и хлопцы — это молодые ребята, безработные и бедные.

"Мы (народ. — Прим. ред.) — и есть холопы. <...> И крепостное право — дети от родителей зависят, родители от детей зависят — это и есть крепостное право, и этого слова не надо стесняться", — уточнил он.

Лидер ЛДПР также заявил, что людям надо раздавать больше денег, так как, по его мнению, народ нуждается в этой помощи.
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
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ЛДПРВладимир ЖириновскийМоскваОбщество
Популярные комментарии
А что, он прав! Большинство народа и превратили в холопов. Кабы не были холопами то и денег не брали бы. Послушные холопы, опустившиеся до феодального уровня.
8 января, 15:36
aalenik278552
174318546
Бред сивой кабылы...
8 января, 15:23
CCozercatel
1211112351
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