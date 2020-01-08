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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-08T14:46+0300
https://ria.ru/20200108/1563186469.html
В Ираке предупредили об угрозе мировой "опустошительной войны"
https://cdn22.img.ria.ru/images/156313/13/1563131393_0:0:3229:1816_1036x0_80_0_0_7f436703249406485a85e7dbcfa41cb1.jpg
РИА Новости

В Ираке предупредили об угрозе мировой "опустошительной войны"

14:45 08.01.2020 (обновлено: 14:46 08.01.2020)
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© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Kyle TalbotАмериканский морской пехотинец на территории посольства США в Багдаде, Ирак. 4 января 2019
Американский морской пехотинец на территории посольства США в Багдаде, Ирак. 4 января 2019
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Kyle Talbot
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Премьер-министр Ирака Адел Абдул-Махди заявил об угрозе "опустошительной тотальной войны", пишет Al Arabiya.
Политик предположил, что накал обстановки на Ближнем Востоке может привести не только в войне в Ираке, но и к общемировому конфликту.
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По словам иракского премьера, перед нанесением удара по американским базам Тегеран оповестил Багдад о своих планах, конкретные цели при этом не назывались.

Ситуация на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как в конце декабря американские войска нанесли удар по объектам шиитской "Катаиб Хезболлы" в Сирии и Ираке. После этого сторонники движения начала штурм американского посольства в Багдаде, а затем в ходе спецоперации Вашингтона погиб иранский генерал Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. США считают их причастными к организации штурма посольства.
В Москве выразили соболезнования в связи с гибелью Сулеймани, отметив, что его убийство приведет к серьезному росту напряженности в регионе. Кроме того, глава МИД Сергей Лавров счел действия Вашингтона нарушением международного права
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Затем Тегеран и Вашингтон пригрозили обменяться ударами по военным объектам друг друга, иранский парламент признал американскую армию и Пентагон террористическими организациями.
В ночь на среду КСИР объявил о начале операции возмездия за убийство Сулеймани: Иран выпустил ракеты класса "земля — земля" по базам Эйн-аль-Асад на западе Ирака и в Эрбиле, где расположен армейский контингент американцев. По данным СМИ, погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп пообещал выступить с заявлением.
Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.
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Конфликт США и ИранаГибель иранского генерала Касема СулейманиИракИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Россия будет новым Ноев Ковчег в таком случае. И Украину туда не возьмут, можете быть уверены! Америка падет первой, их лживые ценности умрут навсегда!
8 января, 16:10
ДДДмитрий Дмитриев
1712005
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