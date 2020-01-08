В Ираке предупредили об угрозе мировой "опустошительной войны"

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Премьер-министр Ирака Адел Абдул-Махди заявил об угрозе "опустошительной тотальной войны", пишет Al Arabiya.
Политик предположил, что накал обстановки на Ближнем Востоке может привести не только в войне в Ираке, но и к общемировому конфликту.
По словам иракского премьера, перед нанесением удара по американским базам Тегеран оповестил Багдад о своих планах, конкретные цели при этом не назывались.
Ситуация на Ближнем Востоке
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как в конце декабря американские войска нанесли удар по объектам шиитской "Катаиб Хезболлы" в Сирии и Ираке. После этого сторонники движения начала штурм американского посольства в Багдаде, а затем в ходе спецоперации Вашингтона погиб иранский генерал Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. США считают их причастными к организации штурма посольства.
В Москве выразили соболезнования в связи с гибелью Сулеймани, отметив, что его убийство приведет к серьезному росту напряженности в регионе. Кроме того, глава МИД Сергей Лавров счел действия Вашингтона нарушением международного права
Затем Тегеран и Вашингтон пригрозили обменяться ударами по военным объектам друг друга, иранский парламент признал американскую армию и Пентагон террористическими организациями.
В ночь на среду КСИР объявил о начале операции возмездия за убийство Сулеймани: Иран выпустил ракеты класса "земля — земля" по базам Эйн-аль-Асад на западе Ирака и в Эрбиле, где расположен армейский контингент американцев. По данным СМИ, погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп пообещал выступить с заявлением.
Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.