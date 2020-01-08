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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-08T08:44+0300
https://ria.ru/20200108/1563177489.html
При обстреле баз США в Ираке погибли 80 человек, сообщили СМИ
https://cdn21.img.ria.ru/images/156072/58/1560725828_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_0fe43930bece90d7336ecb0db1320e12.jpg
РИА Новости

При обстреле баз США в Ираке погибли 80 человек, сообщили СМИ

08:35 08.01.2020 (обновлено: 08:44 08.01.2020)
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© AP Photo / Iranian ArmyЗапуск ракеты во время военных учений в Иране
Запуск ракеты во время военных учений в Иране
© AP Photo / Iranian Army
Запуск ракеты во время военных учений в Иране. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Иранский телеканал Press TV утверждает, что 80 человек погибли в результате атаки Ирана на американские базы в Ираке.
"Восемьдесят человек погибли в результате ракетных ударов Ирана по американским базам в Ираке", - сообщается в Twitter телеканала.
В ночь на среду Корпус иранских стражей революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, среди американцев жертв по итогам ракетного удара нет.
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Конфликт США и ИранаГибель иранского генерала Касема СулейманиИракИранСШАВ мире
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GAGarun Al Rashid
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