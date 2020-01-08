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В Днепропетровской области один человек погиб и 12 пострадали в ДТП
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РИА Новости

В Днепропетровской области один человек погиб и 12 пострадали в ДТП

14:23 08.01.2020
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© РИА НовостиАвтомобиль скорой помощи Украины
Автомобиль скорой помощи Украины
© РИА Новости
Автомобиль скорой помощи Украины. Архивное фото
КИЕВ, 8 янв – РИА Новости. Авария с участием автобуса и двух легковых автомобилей произошла в Днепропетровской области Украины, один человек погиб и 12 пострадали, сообщила в среду пресс-служба областного управления Национальной полиции.
По данным полиции, авария произошла в среду в городе Никополь, сначала столкнулись два легковых автомобиля, а затем один из них врезался в автобус.
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"Во время ДТП в автобусе находились около 30 пассажиров. В результате автомобильной аварии погиб пассажир автомобиля Daewoo Nexia. Также в больницу доставлены водитель и девять пассажиров автобуса, водители автомобиля Chevrolet и автомобиля Daewoo", - говорится в сообщении.
Полиция возбудила уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения", на месте работают следователи.
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Днепропетровская областьУкраинаВ мире
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