Слуцкий назвал идею поиска альтернативы Минским соглашениям саботажем

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что альтернативы минским соглашениям нет и слова главы МИД Украины о поисках альтернативы минскому процессу - это саботаж политической части этих соглашений.
Глава МИД Украины Вадим Пристайко ранее заявил, что Киеву стоит начать поиски альтернативы минским переговорам, если в 2020 году на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса не пройдут местные выборы или затянется процесс разведения войск.
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"Глава МИД Украины заявил, что стоит начать поиски альтернативы минскому процессу, возлагая ответственность на Донбасс. Это не первая попытка вскрытия Минска-2. Киев таким образом продолжает саботировать политическую часть минских соглашений. Альтернативы им нет. Не надо иллюзий", - написал Слуцкий в Twitter.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что никакой альтернативы минским соглашениям нет.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения