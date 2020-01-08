Британские военные не пострадали от удара Ирана по базам в Ираке

ЛОНДОН, 8 янв - РИА Новости. Британские военные не пострадали от ракетного удара Ирана по военным базам с иностранным военным персоналом в Ираке, сообщило минобороны Соединенного Королевства.
"В то время как мы в срочном порядке пытаемся определить ситуацию на месте, мы уже можем подтвердить, что пострадавших среди британцев нет. Нашим главным приоритетом остается обеспечение британского военного персонала", - сообщило минобороны в Twitter.
В ночь на среду Корпус иранских стражей революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, среди американцев жертв нет.
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