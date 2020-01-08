Эксперты назвали плюсы теплой зимы для водителей

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Аномально теплая зима в Аномально теплая зима в России , в частности в Москве , однозначно положительна с точки зрения затрат на топливо, она сэкономит автомобилистам до 25 процентов расходов на бензин, сообщили РИА Новости эксперты.

По прогнозам синоптиков, эта зима на территории России будет временами аномально теплой . В частности, в Москве зима ожидается теплой, но морозы ниже 25 градусов тоже будут, сообщал в конце декабря и. о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Как пояснил агентству владелец автосервиса WOW-Autoservice Денис Климов, морозы действуют на уровень заряда аккумулятора, давление в шинах, а также на характеристики топливно-воздушной смеси в двигателях. Снег на дорогах, сугробы и пониженная из-за них скорость также влияют на расход бензина.

"Все в целом приводит к дополнительному расходу бензина на десять-двадцать пять процентов. В зависимости от региона: в южных частях России он меньше, на Севере — больше. Таким образом, нынешняя зима, относительно теплая и бесснежная, экономит автомобилистам до 25 процентов от обычного расхода, к которому мы привыкли зимой", — рассказал эксперт.

Директор автосервиса Porsche-car Юрий Димитров также отметил, что аномально теплая и бесснежная зима — однозначно хорошо с точки зрения экономии бензина. "Прогрев двигателя, масла в трансмиссии обычно приводит к увеличению расхода на пять-десять процентов в зависимости от температуры воздуха — чем мороз сильнее, тем дольше прогрев и больше расход", — сообщил он.

Расход топлива также зависит от правильно и вовремя обслуженного автомобиля, отметил эксперт. "К примеру, возьмем свечи зажигания, причиной для регулярной замены называю не только корректную работу двигателя, но и снижение расхода топлива. Правильно подобранные свечи зажигания в нормальном техническом состоянии обеспечивают стабильную искру и эффективное воспламенение топливно-воздушной смеси. При вышедших из строя свечах расход топлива повышается на десять-тридцать процентов, а зимой эти показатели могут увеличиться чуть ли не в два раза", — добавил он.