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2020-01-08T16:28+0300
https://ria.ru/20200108/1563185147.html
Эксперты назвали плюсы теплой зимы для водителей
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РИА Новости

Эксперты назвали плюсы теплой зимы для водителей

13:53 08.01.2020 (обновлено: 16:28 08.01.2020)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиникоЖенщина заправляет автомобиль на одной из автозаправочных станций
Женщина заправляет автомобиль на одной из автозаправочных станций
© РИА Новости / Кирилл Каллинико
Женщина заправляет автомобиль на одной из автозаправочных станций. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Аномально теплая зима в России, в частности в Москве, однозначно положительна с точки зрения затрат на топливо, она сэкономит автомобилистам до 25 процентов расходов на бензин, сообщили РИА Новости эксперты.
По прогнозам синоптиков, эта зима на территории России будет временами аномально теплой. В частности, в Москве зима ожидается теплой, но морозы ниже 25 градусов тоже будут, сообщал в конце декабря и. о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Как пояснил агентству владелец автосервиса WOW-Autoservice Денис Климов, морозы действуют на уровень заряда аккумулятора, давление в шинах, а также на характеристики топливно-воздушной смеси в двигателях. Снег на дорогах, сугробы и пониженная из-за них скорость также влияют на расход бензина.
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"Все в целом приводит к дополнительному расходу бензина на десять-двадцать пять процентов. В зависимости от региона: в южных частях России он меньше, на Севере — больше. Таким образом, нынешняя зима, относительно теплая и бесснежная, экономит автомобилистам до 25 процентов от обычного расхода, к которому мы привыкли зимой", — рассказал эксперт.
Директор автосервиса Porsche-car Юрий Димитров также отметил, что аномально теплая и бесснежная зима — однозначно хорошо с точки зрения экономии бензина. "Прогрев двигателя, масла в трансмиссии обычно приводит к увеличению расхода на пять-десять процентов в зависимости от температуры воздуха — чем мороз сильнее, тем дольше прогрев и больше расход", — сообщил он.
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Расход топлива также зависит от правильно и вовремя обслуженного автомобиля, отметил эксперт. "К примеру, возьмем свечи зажигания, причиной для регулярной замены называю не только корректную работу двигателя, но и снижение расхода топлива. Правильно подобранные свечи зажигания в нормальном техническом состоянии обеспечивают стабильную искру и эффективное воспламенение топливно-воздушной смеси. При вышедших из строя свечах расход топлива повышается на десять-тридцать процентов, а зимой эти показатели могут увеличиться чуть ли не в два раза", — добавил он.
"Также и потерявшее свои свойства масло, которое в холодное время не обеспечивает хорошее скольжение трущимся деталям двигателя, поэтому сила трения возрастает, и двигатель работает под нагрузкой. Также в морозы обязательно используется печка для прогрева салона, подогрев стекол и зеркал — на это тоже требуется дополнительный расход бензина", — заключил директор автосервиса.
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