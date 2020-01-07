В Россию пришла аномально теплая погода

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о погодной аномалии на всей территории России. Исполняющий обязанности главыпредупредил о погодной аномалии на всей территории России.

Так, даже в Сибири температура выше средней на 20 градусов.

"Наиболее сильные аномалии в Красноярском крае и Якутии. В Якутии на 20 градусов выше многолетних значений, то есть минимальные температуры будут до минус 20-25 градусов, а максимальные — около минус 15. Но оттепели на азиатской территории нигде не будет", — сообщил Вильфанд.

В европейской части страны температура будет выше нормы на шесть-восемь градусов.

По словам метеоролога, это связано с тем, что второй раз за эту зиму атлантический воздух беспрепятственно проникает через Уральские горы и определяет погоду на азиатской территории.

"Это нечасто встречающаяся ситуация. На азиатской части континентальный климат, а тут будет умеренно влажная погода, когда так влияют воздушные массы из Атлантики", — пояснил Вильфанд.