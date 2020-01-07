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В Россию пришла аномально теплая погода
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РИА Новости

В Россию пришла аномально теплая погода

04:05 07.01.2020 (обновлено: 09:56 07.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкОтражение в луже новогодней елки, установленной на Тверской улице
Отражение в луже новогодней елки, установленной на Тверской улице
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Отражение в луже новогодней елки, установленной на Тверской улице. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о погодной аномалии на всей территории России.
Так, даже в Сибири температура выше средней на 20 градусов.
"Наиболее сильные аномалии в Красноярском крае и Якутии. В Якутии на 20 градусов выше многолетних значений, то есть минимальные температуры будут до минус 20-25 градусов, а максимальные — около минус 15. Но оттепели на азиатской территории нигде не будет", — сообщил Вильфанд.
В европейской части страны температура будет выше нормы на шесть-восемь градусов.
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По словам метеоролога, это связано с тем, что второй раз за эту зиму атлантический воздух беспрепятственно проникает через Уральские горы и определяет погоду на азиатской территории.
"Это нечасто встречающаяся ситуация. На азиатской части континентальный климат, а тут будет умеренно влажная погода, когда так влияют воздушные массы из Атлантики", — пояснил Вильфанд.
По прогнозам Гидрометцентра, температура в столичном регионе во вторник составит от ноля до двух градусов, в Красноярске — минус 20, в Новосибирской и Омской областях — минус 5 градусов.
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Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях по всей России
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МоскваОбщество
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