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В Казахстане ребенок попал под КамАЗ, катаясь с горки возле дома
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РИА Новости

В Казахстане ребенок попал под КамАЗ, катаясь с горки возле дома

13:40 08.01.2020
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© Sputnik / Владислав Воднев Автомобиль скорой помощи в Казахстане
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
© Sputnik / Владислав Воднев
Автомобиль скорой помощи в Казахстане. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 8 янв - РИА Новости. Ребенок в Темирском районе Актюбинской области Казахстана, катаясь с горки возле дома, попал под колеса КамАЗа, в результате происшествия несовершеннолетний погиб, сообщила в среду пресс-служба департамента полиции региона.

"Несовершеннолетний ребенок 2014 года рождения..., играясь возле дома, скатился с горки и попал под колеса автомашины КамАЗ (ассенизатор), проезжавшей по улице. В результате ДТП несовершеннолетний скончался", - говорится в сообщении полиции.

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