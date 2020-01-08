В Казахстане ребенок попал под КамАЗ, катаясь с горки возле дома

НУР-СУЛТАН, 8 янв - РИА Новости. Ребенок в Темирском районе Актюбинской области Казахстана, катаясь с горки возле дома, попал под колеса КамАЗа, в результате происшествия несовершеннолетний погиб, сообщила в среду пресс-служба департамента полиции региона.
"Несовершеннолетний ребенок 2014 года рождения..., играясь возле дома, скатился с горки и попал под колеса автомашины КамАЗ (ассенизатор), проезжавшей по улице. В результате ДТП несовершеннолетний скончался", - говорится в сообщении полиции.
Проводится расследование по статье "нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств".