Путин и Эрдоган проводят переговоры в Стамбуле

СТАМБУЛ, 8 янв — РИА Новости. В Стамбуле начались переговоры Владимира Путина и Тайипа Эрдогана.
Как ожидается, лидеры обсудят двустороннее сотрудничество и обстановку на Ближнем Востоке.
Эрдоган встретил Путина перед зданием конгресс-центра "Халич", после чего они вместе поднялись на второй этаж. Пока президенты беседуют один на один, но анонсировано, что по мере необходимости к ним присоединятся профильные министры.
Российскую делегацию представляют помощник главы государства Юрий Ушаков, спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, министр энергетики Александр Новак, министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, глава Росатома Алексей Лихачев и другие.
10 декабря 2019, 15:39Эрдоган заявил, что в разговорах с Путиным все обсуждается открыто
Повестка
Также стороны затронут ситуацию в Ливии, чье правительство недавно запросило у Анкары военную помощь.
Еще одной темой повестки станет обострение в отношениях Ирана и США после убийства американцами главы подразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани.
Кроме того, Путин и Эрдоган примут участие в церемонии запуска газопровода "Турецкий поток".