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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-08T15:12+0300
https://ria.ru/20200108/1563184790.html
Путин и Эрдоган проводят переговоры в Стамбуле
https://cdn23.img.ria.ru/images/156318/65/1563186550_0:0:3048:1716_1036x0_80_0_0_4d822ea0fbeec8e6bb2a4fb2d34265ce.jpg
РИА Новости

Путин и Эрдоган проводят переговоры в Стамбуле

13:38 08.01.2020 (обновлено: 15:12 08.01.2020)
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в конгресс-центре "Халич" в Стамбуле. 8 января 2020
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в конгресс-центре Халич в Стамбуле. 8 января 2020
© РИА Новости / POOL
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СТАМБУЛ, 8 янв — РИА Новости. В Стамбуле начались переговоры Владимира Путина и Тайипа Эрдогана.
Как ожидается, лидеры обсудят двустороннее сотрудничество и обстановку на Ближнем Востоке.
Эрдоган встретил Путина перед зданием конгресс-центра "Халич", после чего они вместе поднялись на второй этаж. Пока президенты беседуют один на один, но анонсировано, что по мере необходимости к ним присоединятся профильные министры.
Российскую делегацию представляют помощник главы государства Юрий Ушаков, спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, министр энергетики Александр Новак, министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, глава Росатома Алексей Лихачев и другие.
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Повестка

Эрдоган заявлял, что намерен обсудить с Путиным меры по достижению перемирия в Идлибе и выполнение российско-турецкого меморандума по Сирии. Перед поездкой в Турцию российский лидер побывал в Дамаске, где встретился с президентом арабской республики Башаром Асадом.
Также стороны затронут ситуацию в Ливии, чье правительство недавно запросило у Анкары военную помощь.
Еще одной темой повестки станет обострение в отношениях Ирана и США после убийства американцами главы подразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани.
Кроме того, Путин и Эрдоган примут участие в церемонии запуска газопровода "Турецкий поток".
Флаг Соединенных Штатов Америки
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Конфликт США и ИранаРоссияЛивияТурцияСтамбулРеджеп Тайип ЭрдоганБашар АсадВладимир ПутинСирияВ мире
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