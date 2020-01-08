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Житель Петербурга два года хранил труп на балконе, пишут СМИ
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РИА Новости

Житель Петербурга два года хранил труп на балконе, пишут СМИ

13:28 08.01.2020 (обновлено: 16:46 08.01.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. В одной из квартир Санкт-Петербурга нашли скелетированный труп мужчины, сообщает Пятый канал.
Владелец помещения более двух лет хранил тело на балконе. Кем ему приходится умерший, не сообщается. Следственный комитет начал проверку.
По данным телеканала, соседи начали что-то подозревать еще в октябре 2017 года. Тогда жительница коммунальной квартиры, которая находится этажом ниже, обнаружила на потолке своей комнаты личинки мясной мухи.
Сосед сверху не пустил ее к себе, однако заверил, что в его квартире все в порядке. Женщина обратилась в ЖЭК, где ей порекомендовали загерметизировать потолок.
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