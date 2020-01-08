Житель Петербурга два года хранил труп на балконе, пишут СМИ

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. В одной из квартир Санкт-Петербурга нашли скелетированный труп мужчины, сообщает В одной из квартир Санкт-Петербурга нашли скелетированный труп мужчины, сообщает Пятый канал

Владелец помещения более двух лет хранил тело на балконе. Кем ему приходится умерший, не сообщается. Следственный комитет начал проверку.

По данным телеканала, соседи начали что-то подозревать еще в октябре 2017 года. Тогда жительница коммунальной квартиры, которая находится этажом ниже, обнаружила на потолке своей комнаты личинки мясной мухи.