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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-08T15:37+0300
https://ria.ru/20200108/1563184403.html
В Минобороны Ирана рассказали, каким будет их следующий ответ США
https://cdn23.img.ria.ru/images/156318/71/1563187128_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_6a1dd4f1d2312ce97ca9d62d03f42dfe.jpg
РИА Новости

В Минобороны Ирана рассказали, каким будет их следующий ответ США

13:24 08.01.2020 (обновлено: 15:37 08.01.2020)
268352
© AFP 2019 / IRAN PRESSСтоп-кадр видео пуска иранской ракеты по американской военной базе на территории Ирака. 8 января 2020
Стоп-кадр видео пуска иранской ракеты по американской военной базе на территории Ирака. 8 января 2020
© AFP 2019 / IRAN PRESS
Стоп-кадр видео пуска иранской ракеты по американской военной базе на территории Ирака. 8 января 2020
ТЕГЕРАН, 8 янв — РИА Новости. Министр обороны Ирана Амир Хатами не исключил дополнительных мер против Соединенных Штатов после обстрела американских баз в Ираке. Это следует из релиза, опубликованного на сайте военного ведомства.
"Следующий ответ будет пропорционален поведению США", — уточнил он, добавив, что Тегеран уже преподал Вашингтону большой урок.

Американо-иранский конфликт

Диалог двух стран много лет носит напряженный характер, между ними нет дипломатических отношений. Одним из камней преткновения является тема иранского атома. Кроме того, Вашингтон обвиняет Тегеран в поддержке терроризма и нарушении прав человека. В Иране обвинения отвергают.
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Сразу после Нового года США нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде и уничтожили главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
Секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что у страны есть 13 сценариев мести Вашингтону, даже "самый маленький" из которых "станет ночным кошмаром для Америки". Дональд Трамп пообещал — в случае атаки на американцев — нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране.
В ночь на среду КСИР объявил о начале операции возмездия за убийство Сулеймани: Тегеран выпустил ракеты класса "земля — земля" по базам Эйн-аль-Асад на западе Ирака и в Эрбиле, где расположен армейский контингент США. По данным СМИ, погибли 80 человек.
Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.
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Конфликт США и ИранаГибель иранского генерала Касема СулейманиАмир ХатамиМинистерство обороны ИранаДональд ТрампСШАВ мире
Популярные комментарии
Американцы не погибли( бриттанцы не погибли! Иракцы не погибли! А что за 80 человек погибло то?
8 января, 14:08
САСальвадор Альенде
8784009
Не только остановиться, но и вывести войска.
8 января, 13:55
Андрей Романов
6930006
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