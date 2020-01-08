В Минобороны Ирана рассказали, каким будет их следующий ответ США

Стоп-кадр видео пуска иранской ракеты по американской военной базе на территории Ирака. 8 января 2020

Стоп-кадр видео пуска иранской ракеты по американской военной базе на территории Ирака. 8 января 2020

ТЕГЕРАН, 8 янв — РИА Новости. Министр обороны Министр обороны Ирана Амир Хатами не исключил дополнительных мер против Соединенных Штатов после обстрела американских баз в Ираке. Это следует из релиза, опубликованного на сайте военного ведомства.

"Следующий ответ будет пропорционален поведению США", — уточнил он, добавив, что Тегеран уже преподал Вашингтону большой урок.

Американо-иранский конфликт

Диалог двух стран много лет носит напряженный характер, между ними нет дипломатических отношений. Одним из камней преткновения является тема иранского атома. Кроме того, Вашингтон обвиняет Тегеран в поддержке терроризма и нарушении прав человека. В Иране обвинения отвергают.

Сразу после Нового года США нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде и уничтожили главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.

Секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что у страны есть 13 сценариев мести Вашингтону, даже "самый маленький" из которых "станет ночным кошмаром для Америки". Дональд Трамп пообещал — в случае атаки на американцев — нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране.

В ночь на среду КСИР объявил о начале операции возмездия за убийство Сулеймани: Тегеран выпустил ракеты класса "земля — земля" по базам Эйн-аль-Асад на западе Ирака и в Эрбиле, где расположен армейский контингент США. По данным СМИ, погибли 80 человек.