Группа туристов из Москвы заблудилась в крымских горах

Легенда Медведь-горы

Гора Аю-Даг находится в поселке Партенит, между Алуштой и Ялтой.

Ее второе название — Медведь-гора.

По легенде, в древности в этих краях обитали огромные свирепые медведи, наводящие ужас на местных жителей и даже охотников.

Однажды на берегу моря звери увидели спасшуюся при кораблекрушении девочку.

Она настолько очаровала медведей, что они приняли ее в стаю и вырастили. Их вожак заменил ей отца.

Как-то, гуляя по лесу, девушка увидела израненного юношу, который чудом спасся от разбойников.

Она вылечила его, молодые люди полюбили друг друга и решили уплыть на лодке в другие края.

Узнав об этом, медвежий вожак прибежал к морю и начал пить из него воду, чтобы не дать им сбежать.

Девушка попросила его остановиться и отпустить их. Медведь послушался, но только встать на лапы уже не смог. Поэтому так и остался лежать на берегу моря.

Очертания Аю-Даг действительно напоминают огромного медведя.