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Туризм
2019-12-23T08:15+0300
https://ria.ru/20191223/1562546973.html
Легенды Крыма: необычные места, которые стоит посетить хотя бы раз
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РИА Новости

Легенды Крыма: необычные места, которые стоит посетить хотя бы раз

08:00 23.12.2019 (обновлено: 08:15 23.12.2019)
31816
В Крыму можно не только купаться, загорать на пляже и подниматься в горы. С полуостровом связано много легенд, здесь немало исторических достопримечательностей. Так, на "Императорском маршруте" вы увидите все, что связано с пребыванием представителей царской династии Романовых в Таврической губернии Российской империи.
Необычные места Крыма, которые стоит посетить хотя бы раз, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Легенда Медведь-горы

Гора Аю-Даг находится в поселке Партенит, между Алуштой и Ялтой.

Ее второе название — Медведь-гора.

По легенде, в древности в этих краях обитали огромные свирепые медведи, наводящие ужас на местных жителей и даже охотников.

Однажды на берегу моря звери увидели спасшуюся при кораблекрушении девочку.

Она настолько очаровала медведей, что они приняли ее в стаю и вырастили. Их вожак заменил ей отца.

Как-то, гуляя по лесу, девушка увидела израненного юношу, который чудом спасся от разбойников.

Она вылечила его, молодые люди полюбили друг друга и решили уплыть на лодке в другие края.

Узнав об этом, медвежий вожак прибежал к морю и начал пить из него воду, чтобы не дать им сбежать.

Девушка попросила его остановиться и отпустить их. Медведь послушался, но только встать на лапы уже не смог. Поэтому так и остался лежать на берегу моря.

Очертания Аю-Даг действительно напоминают огромного медведя.

Гора Аю-Даг в Крыму
1 из 10

Легенда Медведь-горы

Гора Аю-Даг находится в поселке Партенит, между Алуштой и Ялтой.

Ее второе название — Медведь-гора.

По легенде, в древности в этих краях обитали огромные свирепые медведи, наводящие ужас на местных жителей и даже охотников.

Однажды на берегу моря звери увидели спасшуюся при кораблекрушении девочку.

Она настолько очаровала медведей, что они приняли ее в стаю и вырастили. Их вожак заменил ей отца.

Как-то, гуляя по лесу, девушка увидела израненного юношу, который чудом спасся от разбойников.

Она вылечила его, молодые люди полюбили друг друга и решили уплыть на лодке в другие края.

Узнав об этом, медвежий вожак прибежал к морю и начал пить из него воду, чтобы не дать им сбежать.

Девушка попросила его остановиться и отпустить их. Медведь послушался, но только встать на лапы уже не смог. Поэтому так и остался лежать на берегу моря.

Очертания Аю-Даг действительно напоминают огромного медведя.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© Анастасия Кончаковская

Пленник, который провел в каменной тюрьме 20 лет

Средневековый пещерный город-крепость Чуфут-Кале в Бахчисарайском районе построен в X-XIV веках.

Здесь крымские татары содержали пленников, в том числе знатных.

Самый известный узник — военачальник и дипломат Борис Шереметев, который провел в заточении 20 лет (с 1660 года).

В качестве выкупа за него крымские татары потребовали от царя Алексея Михайловича и Шереметевых два города: Казань и Астрахань, от чего все, разумеется, отказались, включая самого заключенного.

В итоге татарский хан отпустил пленника за 60 тысяч золотых рублей, но здоровье Шереметева было сильно подорвано.

Вернувшись на родину, он умер через несколько месяцев.

Средневековый пещерный город-крепость Чуфут-Кале в Бахчисарайском районе в Крыму
2 из 10

Пленник, который провел в каменной тюрьме 20 лет

Средневековый пещерный город-крепость Чуфут-Кале в Бахчисарайском районе построен в X-XIV веках.

Здесь крымские татары содержали пленников, в том числе знатных.

Самый известный узник — военачальник и дипломат Борис Шереметев, который провел в заточении 20 лет (с 1660 года).

В качестве выкупа за него крымские татары потребовали от царя Алексея Михайловича и Шереметевых два города: Казань и Астрахань, от чего все, разумеется, отказались, включая самого заключенного.

В итоге татарский хан отпустил пленника за 60 тысяч золотых рублей, но здоровье Шереметева было сильно подорвано.

Вернувшись на родину, он умер через несколько месяцев.

© Анастасия Кончаковская
© РИА Новости / Александр Андреев

Кто превратил Крым в цивилизованный край

В этой скромной симферопольской усадьбе в конце XVIII века поселился немецкий ученый Петр Паллас. Он прибыл в Крым по приглашению Екатерины II, чтобы изучить особенности местного климата, ландшафта и помочь организовать на полуострове эффективное сельское хозяйство.

Императорский маршрут
3 из 10

Кто превратил Крым в цивилизованный край

В этой скромной симферопольской усадьбе в конце XVIII века поселился немецкий ученый Петр Паллас. Он прибыл в Крым по приглашению Екатерины II, чтобы изучить особенности местного климата, ландшафта и помочь организовать на полуострове эффективное сельское хозяйство.

© РИА Новости / Александр Андреев
© РИА Новости / Александр Андреев

Почему русалка из Мисхора никогда не выйдет на берег

Бронзовая скульптура, установленная на камне прямо в море, посвящена печальной истории девушки по имени Арзы.

По легенде, злодей Али-Баба похитил красавицу и продал ее в гарем турецкого султана, от которого через год она родила сына.

Но Арзы так и не полюбила султана. От тоски вместе с ребенком она бросилась со скалы в море.

Говорят, с этого дня в Мисхоре появилась русалка. Считается, что это Арзы приплыла вместе с сыном домой, но только выйти на берег она теперь не сможет.

Бронзовый памятник русалке в Мисхоре
4 из 10

Почему русалка из Мисхора никогда не выйдет на берег

Бронзовая скульптура, установленная на камне прямо в море, посвящена печальной истории девушки по имени Арзы.

По легенде, злодей Али-Баба похитил красавицу и продал ее в гарем турецкого султана, от которого через год она родила сына.

Но Арзы так и не полюбила султана. От тоски вместе с ребенком она бросилась со скалы в море.

Говорят, с этого дня в Мисхоре появилась русалка. Считается, что это Арзы приплыла вместе с сыном домой, но только выйти на берег она теперь не сможет.

© РИА Новости / Александр Андреев
© РИА Новости / Александр Андреев

Где на самом деле были спрятаны драгоценности из "12 стульев"

Купец Николай Дмитриевич Стахеев, послуживший прототипом Кисы Воробьянинова в романе Ильфа и Петрова "12 стульев", после революции бежал из России, но потом вернулся, чтобы забрать фамильные драгоценности, которые, как считается, спрятал на своей даче в Алуште. Однако его арестовали.

В обмен на свободу купец отдал семейные ценности.

Сейчас в особняке Стахеева — детский Дом творчества.

Алушта
5 из 10

Где на самом деле были спрятаны драгоценности из "12 стульев"

Купец Николай Дмитриевич Стахеев, послуживший прототипом Кисы Воробьянинова в романе Ильфа и Петрова "12 стульев", после революции бежал из России, но потом вернулся, чтобы забрать фамильные драгоценности, которые, как считается, спрятал на своей даче в Алуште. Однако его арестовали.

В обмен на свободу купец отдал семейные ценности.

Сейчас в особняке Стахеева — детский Дом творчества.

© РИА Новости / Александр Андреев
© РИА Новости / Александр Андреев

Портал в другое измерение

В центре Симферополя современные здания соседствуют с домами XVI-XVII веков, времен крымских ханов.

Одно из самых интересных мест старого города — очень узкий проход, который ведет в средневековый дворик.

Экскурсоводы называют этот проход порталом в другое измерение.

Императорский маршрут Симферополь
6 из 10

Портал в другое измерение

В центре Симферополя современные здания соседствуют с домами XVI-XVII веков, времен крымских ханов.

Одно из самых интересных мест старого города — очень узкий проход, который ведет в средневековый дворик.

Экскурсоводы называют этот проход порталом в другое измерение.

© РИА Новости / Александр Андреев
© РИА Новости / Александр Андреев

Как царь по Ангарскому перевалу гулял

В 1824 году по этим местам путешествовал император Александр I.

Как гласит предание, царь был настолько очарован видом, открывающимся с перевала на Алушту, что приказал подать там завтрак, а после распорядился построить полноценную дорогу. Ее проложили всего за два года через горы и леса.

В память об этом установлен обелиск.

На перевале во время Великой Отечественной войны партизаны вели бои с немцами.

Ангарский перевал
7 из 10

Как царь по Ангарскому перевалу гулял

В 1824 году по этим местам путешествовал император Александр I.

Как гласит предание, царь был настолько очарован видом, открывающимся с перевала на Алушту, что приказал подать там завтрак, а после распорядился построить полноценную дорогу. Ее проложили всего за два года через горы и леса.

В память об этом установлен обелиск.

На перевале во время Великой Отечественной войны партизаны вели бои с немцами.

© РИА Новости / Александр Андреев
© РИА Новости / Александр Андреев

Роман "Война и мир" начинался в Крыму

В 1854 году граф Толстой был офицером артиллерии и участвовал в Крымской войне.

Какое-то время подразделение, в котором он служил, располагалось под Симферополем, где Толстой буквально "на коленках" написал цикл военных рассказов.

Именно они послужили основой романа "Война и мир".

На фотографии: симферопольская аллея из туй возрастом более 200 лет.

Императорский маршрут
8 из 10

Роман "Война и мир" начинался в Крыму

В 1854 году граф Толстой был офицером артиллерии и участвовал в Крымской войне.

Какое-то время подразделение, в котором он служил, располагалось под Симферополем, где Толстой буквально "на коленках" написал цикл военных рассказов.

Именно они послужили основой романа "Война и мир".

На фотографии: симферопольская аллея из туй возрастом более 200 лет.

© РИА Новости / Александр Андреев
© РИА Новости / Александр Андреев

Кровопролитные сражения на реке Альма

Река Альма — одна из самых протяженных на полуострове.

В 1854 году, во время Крымской войны, на ее берегах произошло знаменитое Альминское сражение.

В битве погибли более десяти тысяч человек.

Британский корреспондент Уильям Рассел, который освещал эти события, позже писал в мемуарах, что после боя он вышел на поле и поскользнулся. Поднявшись, он увидел, что его руки все в крови, которая залила траву.

Река Альма
9 из 10

Кровопролитные сражения на реке Альма

Река Альма — одна из самых протяженных на полуострове.

В 1854 году, во время Крымской войны, на ее берегах произошло знаменитое Альминское сражение.

В битве погибли более десяти тысяч человек.

Британский корреспондент Уильям Рассел, который освещал эти события, позже писал в мемуарах, что после боя он вышел на поле и поскользнулся. Поднявшись, он увидел, что его руки все в крови, которая залила траву.

© РИА Новости / Александр Андреев
© РИА Новости / Сергей Анашкевич

Голова Екатерины Великой, трагедия загадочной Марии и Долина привидений

Скалу над южным склоном горы Демерджи возле Алушты сравнивают с профилем Екатерины Великой. Сама императрица здесь никогда не была.

С этим местом связана легенда о девушке Марии.

Второе название Демерджи — гора кузнецов. В древности сюда пришли кочевники и начали ковать оружие из стали.

От жара их кузницы гибло все живое вокруг. Тогда Мария пошла к главному среди кочевников, чтобы уговорить покинуть эти места.

Но кузнец решил сделать ее своей наложницей. Девушка не согласилась и оттолкнула его, за что жестокий правитель убил ее кинжалом.

Говорят, сразу после этого древняя гора внезапно обвалилась, отомстив кузнецу. Под ее обломками погребены кочевники.

Там образовались каменные изваяния, похожие на человеческие фигуры, и это место стали называть Долиной привидений.

Скала Голова Екатерины над южным склоном горы Демерджи в Крыму.
10 из 10

Голова Екатерины Великой, трагедия загадочной Марии и Долина привидений

Скалу над южным склоном горы Демерджи возле Алушты сравнивают с профилем Екатерины Великой. Сама императрица здесь никогда не была.

С этим местом связана легенда о девушке Марии.

Второе название Демерджи — гора кузнецов. В древности сюда пришли кочевники и начали ковать оружие из стали.

От жара их кузницы гибло все живое вокруг. Тогда Мария пошла к главному среди кочевников, чтобы уговорить покинуть эти места.

Но кузнец решил сделать ее своей наложницей. Девушка не согласилась и оттолкнула его, за что жестокий правитель убил ее кинжалом.

Говорят, сразу после этого древняя гора внезапно обвалилась, отомстив кузнецу. Под ее обломками погребены кочевники.

Там образовались каменные изваяния, похожие на человеческие фигуры, и это место стали называть Долиной привидений.

© РИА Новости / Сергей Анашкевич
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